新华社基辅1月22日电（记者李东旭）乌克兰国防部22日发表声明说，美国援助乌克兰的一批军火当天运抵首都基辅。

声明说，这是美国向乌克兰提供价值2亿美元军事援助框架内首批运抵乌克兰的军火。这批军火重约90吨，包括“致命性”武器以及用于在乌东部冲突地区前线使用的弹药。

乌国防部长列兹尼科夫当天表示，美国去年12月批准向乌克兰追加价值2亿美元的军事援助，2021年美国总共批准向乌克兰提供的军事援助约为6.5亿美元。自2014年以来，美国已累计向乌克兰提供超过27亿美元的军事援助。

近期，乌克兰和俄罗斯关系加速恶化，双方在边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”乌克兰之势。俄方则予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

俄罗斯外长拉夫罗夫21日同美国国务卿布林肯在瑞士日内瓦举行会谈。拉夫罗夫在会后举行的记者会上表示，俄罗斯没有入侵乌克兰的计划，美国和西方国家炒作乌克兰危机是为了掩盖其对乌克兰的军事拉拢，以继续侵蚀俄安全空间。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20日在莫斯科举行的例行记者会上表示，西方国家所谓“俄罗斯准备入侵乌克兰”的说法旨在为制造挑衅进行信息掩护，近段时间西方国家积极炒作这一话题，目的在于掩盖它们正在准备发动包括军事行动在内的大规模挑衅。英国军用运输机已连续多日向乌克兰运送武器，最近几个月美国已向乌克兰提供30套“标枪”反坦克导弹系统和180枚导弹。

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