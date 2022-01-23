人民网罗马1月22日电（记者谢亚宏、孔歌）中国驻意大利使馆21日向当地留学生和华侨代表发放承载着祖国关爱的“春节包”。据悉，“春节包”内有口罩、免洗手消液、消毒湿巾等防疫物资。

意大利罗马华侨华人联合总会会长陈和平表示，去年海外侨胞工作和生活都受到疫情很大的影响，生活不易。因此，旅意华侨对于收到“春节包”感到非常高兴和欣慰。

来自意大利中国学生学者联合会（全意学联）的留学生代表洪羚乙表示，全意学联将会在使领馆的领导下，积极组织发放工作，将祖国的关爱和“春节包”一同传递到旅意学子的手上。

使馆领侨处公参过琳表示，“春节包”代表了祖国人民对海外游子的一份牵挂。她希望“春节包”能够给大家带去温暖和力量和增强战胜疫情的信心。

使馆科教处参赞于兴国表示，使领馆特别关注全意中国留学生群体，为他们制定防疫预案，组建了医疗咨询和诊疗团队，对确诊的同学实行一对一帮扶，至今在旅意学子中没有出现重症病例。于兴国希望他们不断提高自己的专业水平和学术素养，早日成才，为国服务。

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