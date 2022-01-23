开往巴西灾区的部分工程车辆。徐工巴西制造供图

人民网里约热内卢1月22日电 （记者吴杰）当地时间1月21日，超过20台工程车辆从徐工巴西工厂发车，驰援遭受严重洪灾的巴西灾区。从1月17日起连续5天出发的车辆已逾百辆。

近期，巴西米纳斯吉拉斯州和巴伊亚州陆续遭遇了数十年以来最严重的洪灾，房屋倒塌、群众被困、有374座城市进入了紧急状态。巴西民防部门1月11日表示，这两个州因为洪灾丧生的分别有19人、24人，流离失所及受洪灾影响的民众分别超过1.7万人、62万人。两州政府也分别向徐工巴西提出紧急设备需求，希望将原定三月交付的设备提前交付。

据徐工巴西有关负责人介绍，在1月中旬收到受灾地区政府的需求后，徐工巴西领导班子即刻召开紧急会议，重新调整当月计划、整合各种资源，积极协调生产、检验、物流多部门共同攻坚克难。两个州的经销商贾斯蒂、特里亚马也全力支持，主动提出派人到现场做设备技术交接，确保灾区政府所需设备到达灾区后第一时间参与救灾与重建。

通过3天的紧急调度，徐工巴西重新安排资源，确定了救援方案，自1月17日起，每天都有超过20台挖掘机、平地机、装载机、压路机等设备从徐工巴西工厂出发奔赴灾区。1月21日最后一批设备发出后，徐工巴西产销体系与经销商、物流公司携手，短短10天内满足了两个受灾州的救援设备需求。

徐工巴西成品库协调员费尔南多表示，虽然临时调整和追加既定的发车计划，给团队带来了巨大的困难，但在了解到该批车辆是用于抢险救灾后，全力以赴力再上新台阶，1月至今的日发车量比去年同比翻番增长。

巴伊亚州政府办公厅在收到首批40台车后，特意给徐工巴西写来感谢信，对中国企业的高效率和高度社会责任感表示感谢，信中写道“在我们面对灾难时，徐工紧急提供的这一批产品，给了我们很大的信心和希望。感谢徐工巴西，给我们重建家园提供了品质过硬的机器，我们和徐工一直有很好的合作，这是一个优秀的、充满社会责任感的企业！”

开往巴西灾区的部分工程车辆。徐工巴西制造供图

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