人民网伦敦1月22日电 （记者许立群、邢雪）1月22日，中国驻英国使馆发言人对英澳“2+2”会谈联合声明涉华错误言论表示强烈不满、坚决反对。发言人称，英澳“2+2”会谈联合声明有关涉华内容歪曲事实、颠倒是非，就涉台、涉疆、涉港、南海等问题蓄意诋毁中方，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。

发言人称，涉台、涉疆、涉港事务纯属中国的内政，任何外国无权干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家领土主权的坚强决心、坚定意志和强大能力。当前台海和平稳定面临的最大威胁，是台湾民进党当局与外部势力加紧勾连，不断进行“台独”挑衅。我们敦促有关国家恪守一个中国原则，不以任何方式与台湾发生官方关系，不以任何方式助长“台独”分裂活动。所谓新疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂、去极端化问题。当前新疆经济发展、社会稳定、民族团结，各族群众的基本权利得到充分保障。所谓新疆存在“严重违反人权”问题完全是无耻的谎言。我们敦促有关国家停止制造和散布涉疆谣言。香港早已于1997年回归中国。中国管治香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，而绝非《中英联合声明》。香港近年来由乱转治、由治及兴的事实已充分证明，中方实施香港国安法、完善香港选举制度、落实“爱国者治港”原则，有利于更好落实“一国两制”、保障广大香港民众的权利自由、推动香港民主制度健康发展、维护香港长治久安和稳定繁荣。

发言人表示，至于南海问题，中方的政策立场是一贯的。中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，有着充分的历史和法理依据。中方维护国家领土主权和海洋权益的决心坚定不移，将致力于同有关国家以和平方式解决争议，也致力于和东盟国家一道维护地区和平稳定。个别域外国家派舰机到南海炫耀武力，挑衅滋事，已成为损害南海和平稳定的最大威胁，我们坚决反对。所谓的南海仲裁案裁决是非法的、无效的。中国不接受、不参与仲裁案，不接受、不承认该裁决。海警法和海上交通安全法都是中国加强海洋法治的重要举措，完全符合国际惯例和各国实践，英澳对此无权说三道四。

发言人指出，英澳美三边安全伙伴关系严重损害了地区和平稳定，加剧了军备竞赛，并对国际核不扩散体系造成了严重冲击，已经引发越来越多的国家警惕和抵制。我们敦促有关国家停止拼凑小集团，停止制造分裂、挑动对抗，停止破坏地区和平稳定的错误行径。

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