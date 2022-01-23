新华社贝鲁特1月22日电（记者刘宗亚）黎巴嫩总理纳吉布·米卡提22日会见到访的科威特外交大臣艾哈迈德·萨巴赫时表示，黎巴嫩希望恢复与海湾国家的牢固关系。

据黎巴嫩总理新闻办公室发表的声明，米卡提在贝鲁特总理府欢迎艾哈迈德时说，他的来访反映了“黎巴嫩与科威特之间的兄弟情谊和长期信任”，黎巴嫩期待与海湾合作委员会国家开展更密切的合作，希望“恢复与这些阿拉伯兄弟的牢固关系。”

艾哈迈德会见米卡提后，在与黎巴嫩外长阿卜杜拉·哈比卜举行的联合记者会上说，他这次访问向黎巴嫩传达三个信息：声援黎巴嫩人民，科威特不希望黎巴嫩成为攻击海湾国家的平台，希望黎巴嫩实施改革以恢复繁荣。

据当地媒体报道，艾哈迈德23日还将会见黎巴嫩总统米歇尔·奥恩和议长纳比·贝里。这是自去年黎巴嫩与海湾国家发生外交风波以来，海湾国家高级官员首次访问黎巴嫩。

艾哈迈德表示，海湾国家并没有与黎巴嫩断交，双方关系现在处于建立信任阶段。他向米卡提和哈比卜提出了双方建立信任的建议。

去年10月，卡塔尔半岛电视台播放了一段乔治·库尔达希8月尚未被任命为黎巴嫩新闻部长时有关也门局势的言论。他当时说，沙特阿拉伯主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。此事引发黎巴嫩与海湾国家的外交风波。科威特、沙特阿拉伯和巴林等海湾合作委员会国家驱逐了黎巴嫩外交官并召回驻黎巴嫩大使。库尔达希已于去年12月辞职。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)