新华社北京1月22日电 据美国媒体20日报道，中情局发布的一份调查报告认为，大多数在美国驻外使领馆人员中出现的所谓“哈瓦那综合征”病例可能是由环境因素、未查明的健康问题和压力大所致，而不是敌对国家在针对美国外交人员大规模使用“秘密武器”。

对此，古巴神经科学研究中心主任米切尔·巴尔德斯-索萨21日在哈瓦那接受新华社记者采访时说，调查报告无助于改善美古关系，围绕所谓“哈瓦那综合征”发生的一切“十分荒诞”。

是“病症”还是“癔症”？美国自编自导自演的这场闹剧，怕是演不下去了。

什么是“哈瓦那综合征”？

不少美国驻外使领馆人员自称2016年以来出现听力下降、头晕、恶心、偏头痛、乏力等症状，其中大部分人在古巴首都哈瓦那常驻。美国前总统特朗普领导的政府认为这是古巴使用某种“秘密武器”所致，把这些与轻度创伤性颅脑损伤相符的症状称为“哈瓦那综合征”。

2021年3月28日，参加游行的车队经过位于哈瓦那的美国驻古巴大使馆。新华社发（华金·埃尔南德斯摄）

美国指责古巴对其外交人员发动“声波袭击”，于2017年9月撤离大部分美国驻古巴使馆人员，并于同年10月驱逐15名古巴驻美国使馆人员，使短暂回暖的美古关系一路恶化。

2020年底，受美国国务院委托调查此事的美国国家科学、工程和医学学院发布报告称，“射频波”是“哈瓦那综合征”最可信的解释。

据报道，“哈瓦那综合征”涉及美国驻法国、澳大利亚、瑞士、奥地利、俄罗斯、德国等国的外交人员及其家属。

美国中情局：

“哈瓦那综合征”非他国蓄意制造

多家美国媒体20日报道，美国中央情报局认为，没有充分证据证实2016年以来美国多个驻外使领馆等机构中出现的“哈瓦那综合征”由其他国家蓄意制造。

《华盛顿邮报》援引一名中情局官员的话报道，“哈瓦那综合征”不太可能是其他国家利用武器或某种原理，为在全球范围内伤害美方人员而发动的持续性攻击。

另据《纽约时报》报道，美国政府尚未找到证据，证实古巴等国应为“哈瓦那综合征”负责的说法。

这张2008年8月14日的资料照片显示，在美国弗吉尼亚州兰利，一名男子走过中央情报局总部的大厅。新华社/路透

美国《政治报》援引一名中情局高官的话报道，全球范围内出现的大量病例无法用同一个原因解释。但中情局官员说，上述调查没有完结，仍有20多例病例没有调查出可以解释的原因，不排除外国势力是幕后黑手的可能性。

据美国媒体报道，一些情报界人士和据信受“哈瓦那综合征”影响的人员对中情局报告不满，称中情局发布阶段性调查结果前缺乏与其他部门协调。一些“受害者”敦促国会参众两院的情报委员会严格审查这份报告。

一名不愿公开姓名的情报界人士说，中情局的报告“并不能反映美国情报界的一致看法”，这份报告也尚未报给总统拜登。

古巴科学家：

调查报告无助于改善美古关系

在被问及中情局的这一报告结论是否将有助于美古关系改善时，巴尔德斯-索萨明确表示不会。他说，因为报告仍然认为，不排除少数病例“受到袭击”的可能性。

其实，就美方所谓古巴使用“声波武器”和“射频波”威胁美国外交人员健康的指责，古巴政府多次否认并谴责美方做法导致古美关系倒退。

这是2022年1月17日拍摄的古巴首都哈瓦那。新华社记者 朱婉君 摄

古方2017年8月一份声明说：“古巴从未、也永远不会允许在古巴领土上从事任何对外交人员或其家属不利的活动。”

曾经有古巴政治家质疑，如果美国有那么多外交人员在那么多国家得了“哈瓦那综合征”，为什么这些事件仅仅破坏了美古关系？古巴外交部长罗德里格斯说，这清楚地表明美国对古巴采取的措施极不公正，并且这些措施一直没有得到纠正。

海外网友：

确定不是水土不服？

媒体报道此事后，引发海外网友一顿“冷嘲热讽”：

“我也得过‘哈瓦那综合征’……他们说这叫‘水土不服’。”

“所以，除了美国没有其他国家的受害者?”

“他们不知道（‘哈瓦那综合征’）是由什么引起的，但他们知道不是谁造成的。呵呵……”

“按照科学家的说法，这从一开始就是一个可笑的理论。”

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