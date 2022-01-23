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新华国际时评：“哈瓦那综合征”闹剧令“美式谎言”再次破产

2022年01月23日10:30 | 来源：新华网
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新华社北京1月22日电 题：“哈瓦那综合征”闹剧令“美式谎言”再次破产

新华社记者

这张2008年8月14日的资料照片显示，在美国弗吉尼亚州兰利，一名男子走过中央情报局总部的大厅。新华社/路透

美国中央情报局自己出来辟谣了。他们日前承认，自2016年以来困扰美国驻外使馆人员的神秘怪病“哈瓦那综合征”的致病原因可能是环境因素、未查明的健康问题和压力。一时之间，国际舆论哗然。毕竟，一年多前受政府“委托”调查此事的美国国家科学、工程和医学学院还言之凿凿，坚称“射频波”造成了“哈瓦那综合征”。

事实证明，所谓“哈瓦那综合征”不过是美国编织的又一谎言。曾经担任美国中情局局长的前国务卿蓬佩奥说过：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”所谓“哈瓦那综合征”成为印证美式谎言的最新注脚。

2021年3月28日，参加游行的车队经过位于哈瓦那的美国驻古巴大使馆。新华社发（华金·埃尔南德斯摄）

一直以来，美国罔顾事实，炮制谎言抹黑打压他国，用谎言为暴力正名、用谎言为掠夺遮羞。美式谎言下，古巴竟然“研制”出了连科技领先全球的美国都无法破解的“射频波”；美式谎言下，神秘白色粉末成为伊拉克拥有“大规模杀伤性武器”的证据；美式谎言下，早已大规模机械化作业的新疆棉田被安上了“强迫劳动”的罪名；美式谎言下，一众国际企业被扣上所谓“危害美国国家安全”的嫌疑遭到打压霸凌……

利用美式谎言，美国极尽无中生有、指鹿为马、颠倒黑白之能事，编织谎言，操弄舆论。德国作家吕德斯在其著作《伪圣美国》中揭露，美国政府及利益集团非常善于通过选择和歪曲事实、刻意窄化新闻来源、极化人们的判断，达到混淆是非、影响公众判断的目的。

冷战期间，美国大力渲染苏联对西欧安全威胁，然而苏联解体后披露的秘密档案中，从未发现苏联在二战后有武装入侵西欧的计划或设想；在叙利亚，美国支持和资助“白头盔”组织多次造假摆拍，为军事干涉营造借口；美国公开支持乱港分子，造谣抹黑香港营商环境，在香港问题上兴风作浪。

美国还常用自家黑历史“套路”他人。美国无端指责“一带一路”导致“债务陷阱”，实际上美方自己才是国际债务问题最大制造者。美国污蔑中国威胁全球数字安全，实际上自己才是“黑客帝国”，窃听行径屡屡被曝光。美国编造中国“种族灭绝”谎言，实际上自己才是“种族灭绝”悲剧的制造者，印第安人被大规模屠杀的历史铁证如山……

谎言终究是谎言，掩盖不了事实。“哈瓦那综合征”只是美国以谎言为自身利益服务，不惜自毁形象，滥用霸权的一个例子。美国如果不能反躬自省，继续肆意妄为，最终难逃信用彻底破产的下场。

(责编：杨光宇、常雪梅)

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