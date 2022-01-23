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北京冬奥会乌克兰代表团成立

2022年01月23日09:19 | 来源：新华网
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　　新华社基辅1月22日电（记者李东旭）乌克兰奥委会21日宣布北京冬奥会乌克兰代表团成立，代表团由88人组成，其中运动员45人，他们将参加北京冬奥会12个项目的比赛。

　　乌克兰本次参赛运动员的数量比2018年平昌冬奥会多出12人。

　　乌克兰运动员将参加北京冬奥会12项比赛，包括冬季两项、雪车、雪橇、钢架雪车、高山滑雪、北欧两项、越野滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪、花样滑冰和短道速滑。乌克兰将历史上首次参加冬奥会女子雪车比赛。而跳台滑雪项目则是自2010年温哥华冬奥会之后，时隔12年，乌克兰运动员重返该项目冬奥赛场。

　　乌克兰代表团还包括26名教练、10名医生和按摩师以及7名技术人员，他们将随乌国家队运动员一同出征北京冬奥会。

　　乌克兰奥委会主席谢尔盖·布勃卡日前接受新华社采访时表示，中国有丰富的举办奥运会的经验和优秀的设施条件，相信北京冬奥会将是一届让世界充满期待的冬奥会。

　　布勃卡表示，虽然冬季运动并非乌克兰的传统优势项目，但是乌克兰运动员们正在积极备战，他期待乌克兰运动员能够取得好成绩。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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