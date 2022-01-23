新华社日内瓦1月21日电 （国际观察）世界经济论坛视频会议：集智聚力 共迎挑战

新华社记者康逸 付一鸣 陈斌杰

为期5天的2022年世界经济论坛视频会议21日落下帷幕。受疫情影响，本次论坛以线上形式举行，全球政商学界代表云端相会，为探索疫情下经济增长新动能、社会生活新模式、人员往来新路径，推动世界经济复苏进程走稳走实进行思想火花的碰撞。

中国国家主席习近平17日在北京出席这一视频会议并发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的演讲，阐明了如何共创后疫情时代美好世界的人间正道，为重振全球发展事业注入强劲动力，获得国际社会高度认同和积极响应。

东风送暖 贡献中国力量

我们如何战胜这场疫情，如何建设疫后世界？面对这一时代之问，习近平主席从历史和哲学高度给出了中国方案：携手合作，聚力战胜疫情；化解各类风险，促进世界经济稳定复苏；跨越发展鸿沟，重振全球发展事业；摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布在会上表示，习近平主席的演讲非常重要，通过对话与合作共同解决问题，是实现人类和平与繁荣的唯一途径。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，习近平主席的演讲表明，中国始终愿同国际社会一道，推动各方增强对多边主义和全球化的信心，构建开放型世界经济，开辟包容性增长和可持续发展的新路，共创更加美好未来。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群说，在这场规模空前的疫情大流行中，全球团结至关重要。中国通过“一带一路”等国际合作倡议，在推动新兴经济体和发展中国家发展方面发挥关键作用。各国应该团结起来，促进彼此经济发展。

在刚刚过去的2021年，中国经济成绩单可圈可点，国内生产总值比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅。这一年，中国经济总量占全球经济比重预计超18%，对世界经济增长的贡献率预计达25%左右，在开展抗疫合作和推动经济复苏的过程中，中国的参与不可或缺，成为引领世界经济复苏的重要引擎。

中国经济增长之稳、开放之惠、发展之智为共创后疫情时代美好世界贡献智慧和力量，得到各国政商学界的高度赞同。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，中国2021年经济增长相当可观。在抗击新冠疫情及其经济影响过程中，这种增长尤其值得称道，可以激励西方国家以中国为榜样，加强恢复自身经济的努力。

风险叠加 危机迫在眉睫

17日论坛开幕当天，世界卫生组织公布全球累计新冠确诊病例已超3.2亿，多国日增新冠确诊病例屡创新高。世界银行最新一期《全球经济展望》报告指出，受疫情、通胀、债务和收入失衡等因素影响，全球经济复苏势头今明两年显著放缓。

疫情肆虐、全球经济复苏失衡、气候行动不力、社会鸿沟扩大……世纪之疫叠加时代之变，世界进入新的动荡变革期，人类面临前所未有的挑战。世界经济论坛发布的《2022年全球风险报告》指出，超过84%的受调查者对世界前景忧心忡忡。

联合国秘书长古特雷斯17日在向2022年世界经济论坛视频会议发表的致辞中指出，当前全球经济正从停滞不前迈向缓慢复苏，但持续蔓延的新冠疫情、饱受冲击的劳动力市场等因素使全球经济复苏仍旧脆弱。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，疫情反复，多国出现高通胀以及创纪录的全球债务水平，意味着2022年的全球经济复苏之路充满坎坷，“经济增长正在失去动力”。

苏黎世保险集团首席风险官彼得·吉热指出，气候危机仍然是人类面临的最大长期威胁，若未能对气候变化采取行动，全球国内生产总值可能缩水六分之一。

施瓦布说：“每个人都希望新冠疫情以及由此产生的危机能够在2022年逐渐开始消退。但从气候变化到重建信任和社会凝聚力等诸多严峻的全球挑战正等待我们去应对。”

齐心协力 行动刻不容缓

新冠疫情暴发以来，已夺走了全球550多万人的生命，扰乱了全球的生产和生活，加剧了政治、经济、代际等方面差异。参与论坛各方人士表示世界比以往任何时候更需要团结，呼吁牢牢把握“平等”和“合作”两把脱困之钥，积极应对疫情、经济复苏及其他全球性挑战。

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪会前指出，全球在公共卫生和经济发展领域的合作对于实现更加均衡、快速的全球复苏至关重要，全球领导者必须齐心协力，开展多方协作，共同应对持续的全球性挑战。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安18日在世界经济论坛发言时说，目前世界上有一半以上人口已接种两剂疫苗，但世卫组织非洲区办事处提供的该区域接种率数据只有7%。“平等地使用这些疫苗不仅是一个关乎公平的重要人道主义目标，而且是我们所有人走出新冠疫情大流行的最佳途径。”

南非埃菲西恩特集团首席经济学家戴维·鲁特说，当下各个国家需要共同努力，开放经济，确保全球经济尽快复苏，这将使包括南非在内的所有国家从中受益。

论坛期间，各方代表还围绕供应链瓶颈、能源转型等多项议题展开讨论，敦促尽快将共识转化成行动，将愿景变为现实。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)