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印尼新首都：啥名、啥地、啥样

2022年01月23日09:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月22日电 《参考消息》22日以《印尼新首都：啥名、啥地、啥样？》为题刊登西班牙《先锋报》网站的报道。报道摘要如下：

　　印尼国家发展计划部部长苏哈索·莫诺阿尔法透露说：“佐科·维多多总统14日确认，新首都的名字将是努桑塔拉。”

　　“努桑塔拉”的意思是“群岛”，这个名称完美地概括了一个由1.7万多个岛屿组成的国家的地理情况。2019年4月印尼政府宣布，计划将该国行政首都从目前位于爪哇岛的雅加达迁至以猩猩、棕榈树种植园和煤炭储备而闻名的婆罗洲岛的东加里曼丹省。

　　迁都意味着现在的首都雅加达将得到解脱。雅加达成为首都之后，人口一直在增长，目前居民人数已达到1000万。尽管地位重要，但在首都居住一点也不轻松。雅加达的街道拥堵不堪，空气质量差。不仅如此，城市的很大一部分地面正在快速下沉。据官方最新数据估计，下沉速度高达每年7.5厘米。“雅加达作为政治、服务、金融和商业中心，承担的分量太重了。”总统佐科在2019年宣布迁都决定时说。

　　被选定为新首都的努桑塔拉有不少优势，例如，该地区不易发生自然灾害，且位于印尼的地理中心。目前，努桑塔拉尚处于建设的初期阶段，因为计划覆盖约560平方公里土地的新首都的各项工程建设尚未开始。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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