1月22日，法国华人艺术家陈江洪在巴黎展示其设计的虎年生肖纪念邮票。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎1月22日电（记者胡雪）为迎接中国农历新年，法国邮政公司22日在巴黎举行中国农历虎年生肖纪念邮票发行仪式。

此次发行的中国农历虎年生肖纪念邮票共两款，由法国华人艺术家陈江洪设计。其中一款面值1.16欧元，票面是红色背景下威严静坐的老虎，象征力量；另一款面值1.65欧元，票面是蓝色背景下伫立远眺的老虎，象征希望。两款邮票的票面上方和下方分别用法文和中文书写“虎年”字样。

中国驻法国大使卢沙野在仪式上致辞说，生肖是中国民俗文化的重要组成部分。虎在中国是“百兽之王”，是正义、威严和力量的象征，也见证着当代中国人致力于生物多样性保护和人与自然和谐共生的非凡努力。

法国邮政公司首席执行官菲利普·瓦尔在仪式上说，法国邮政公司多年来发行中国生肖纪念邮票，有助于法国人民了解中国文化。中国邮政和法国邮政在万国邮政联盟中的合作取得良好效果，希望未来能够继续加强合作，促进法中文化交流。

当日发售的还有中国农历虎年生肖纪念邮票首日封，吸引了当地众多集邮爱好者到发行仪式现场购买。

2005年，法国邮政公司首次发行由中法艺术家合作完成的中国农历鸡年生肖纪念邮票，此后又陆续多年发行中国生肖纪念邮票，吸引了大批集邮爱好者购买。

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