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阿富汗难民事务部开始分发中国援助粮食

2022年01月23日09:12 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔1月22日电（记者史先涛）阿富汗临时政府难民事务部22日开始向全国34个省分发中国政府近日援助的一批粮食。

　　阿临时政府难民事务部发言人哈卡尼22日在接受新华社记者采访时说，首批粮食分发将面向10个最急需的省份，随后会陆续将中国提供的这批粮食援助分发给其他省份。

　　哈卡尼表示，阿富汗已经收到中国政府援助的多批人道主义援助物资，阿富汗临时政府对中国向阿富汗提供援助表示感谢。难民事务部会将中国提供的援助物资分发到全国各地有需要的民众手中。

　　近日，阿富汗多地民众接连收到中国政府提供的人道主义援助物资。阿富汗北部法里亚布省居民阿提库拉在接受新华社记者采访时表示，中国人民是阿富汗人民的好邻居和好朋友，中国援助的越冬物资在寒冬中给当地民众带来了温暖。

　　阿富汗目前面临严重的人道主义危机。据联合国相关机构估计，阿富汗自去年11月以来有2280万人（超过一半人口）面临严重的粮食安全问题。中国政府去年9月宣布，向阿富汗提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品等紧急人道主义援助。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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