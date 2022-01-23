香港过年讲究“好彩头”——

迎春接福 万象更新

本报记者 陈 然

窗台上，洁白饱满的水仙种球正茁壮地抽叶、生长，为家里增添了一丝年味。这是香港青年小袁与新婚妻子特意去旺角花墟（花市）挑的。“相比蝴蝶兰、桃花和百合等传统年花，我太太更偏爱象征‘如意吉祥’的水仙”，小袁腼腆地笑了。

擦窗户、拖地板、扫尘垢、换被褥……在香港，扫屋是年前必不可少的“仪式”，寓意去除霉运、辞旧迎新。“挥春（春联）到！”看着窗明几净的家，妻子从抽屉里翻出早已买好的春联和福字贴。“靠左一些，再高点，欸好，位置不错！”小袁一边“指挥”，一边给妻子递上粘胶。“迎春接福，万象更新”，这副红底烫金的春联，寄寓着小家庭对新一年的热切期盼。

红绒帽、虎头鞋、暖手包……新春将至，小袁的姐姐阿珊忙着给5岁的女儿添置新衣。“瞧这红彤彤的一身，喜庆又可爱。”给女儿换上一身“新行头”，阿珊满意地点点头。今年的“利是封”更是别出心裁，是阿珊和丈夫一起设计的。在电脑上操作设计软件，阿珊先用简约的线条勾勒出一家三口，再配上淘气的纸雕小虎，最后再把设计图发给印刷公司。

每逢春节，那桌父母亲手烹制的年味总是子女心头最深的牵挂。在新界荃湾的袁家，年届七十的袁爸爸和袁妈妈仍坚持亲自为年夜饭掌勺。

两个孩子先后成家，一年一度的年夜饭成了全家难得的团圆时刻。“今年是第一次同新抱（儿媳）一起过年，我们可要好好准备！”除夕前一周，袁爸爸已经开始联络相熟的摊贩，预订新鲜食材。滑嫩弹牙的苏眉鱼、腊香阵阵的鸭腿、肉质紧实的猪手、健康补益的蔬菜……袁爸爸兴致勃勃地将买来的鱼肉蔬果收拾好，笑得灿烂。

对讲究“好彩头”的香港人来说，鲜香软糯的萝卜糕不可或缺，寓意步步“糕”升、富贵荣华。选好大个儿萝卜，一半刨丝、一半切条，隔水蒸软；瑶柱、金华火腿、腊肠、虾米、干葱切碎，大火爆香；最后加上粉浆混合均匀，上屉蒸熟。白白嫩嫩的萝卜糕出笼，还不算完，袁妈妈总会热油香煎，“滋啦”一声，萝卜糕被煎到表皮金黄、外酥里糯。每逢过大年，大人们在厨房忙碌，孩子们则欢快地吃着糖椰丝、糖莲子、煎堆、瓜子和炸油角，这都是传统小吃。

“除夕那晚，咱一起回家吃团圆饭，好吗？”姐姐发来信息。“好呀姐，我们过年见！”小袁回复道，满心欢喜。

澳门街头“金虎庆新春”——

“团年饭”香 节暖情长

本报记者 毛 磊

临近春节，38岁的澳门旅游从业人员何萍萍已经在盘算“团年饭”吃什么。她是4个孩子的妈妈，忙碌于工作和带孩子之余，自己还在读澳门科技大学的在职博士。

“澳门人真正过年，是从腊月二十八开始。”何萍萍笑着解释，“二十八”在粤语中谐音“易发”，老板大多在这天请员工吃“团年饭”，以示财运亨通、吉祥如意。而家里那顿“团年饭”，自然要等到除夕夜。

菜市场里，购年货、备食材的顾客不少。何萍萍一手拎着满满的购物袋，一手在摊位上熟练地翻拣活蟹，“我每年都来这里采买食材，孩子们喜欢吃水蟹粥，暖胃又鲜甜！”

本地蟹肉厚味鲜，斩大块；姜切细丝，油锅爆香，下蟹块翻炒；“滋啦”声中，水蟹由青转红，一股鲜香扑鼻而来；淋少许米酒，加一碗水焖锅，汤汁变成诱人的淡黄色时，加入白粥煮开。“我喜欢撒点葱花调味，一锅热腾腾的水蟹粥就做好了！”何萍萍笑着介绍。

端上桌来，粥不稠不稀，蟹黄丰腴、蟹肉鲜美，孩子们抢着吃。“团年饭”上，何萍萍也准备用水蟹粥“收尾”。吃完饭，趁着周末，何萍萍想带孩子们上街转转。

妈阁庙前，香烟袅袅；十字街头，张灯结彩；渔人码头，喜庆热闹……农历虎年即将来到，澳门街头摆上了以“金虎庆新春”为主题的花灯装饰，人人见面互道“恭喜”，多家餐厅拿出各具特色的新春菜单，与市民及游客一起迎接新春。

舞狮舞龙是年俗，也是澳门传统的民族体育活动。舞龙舞狮巡游常常从大三巴牌坊出发，途经议事亭前地、妈阁庙、澳门渔人码头、氹仔官也街以及龙环葡韵，一路引来孩子们追着观看。

“花开富贵，竹报平安”。清新淡雅的水仙、绚丽多姿的蝴蝶兰、姹紫嫣红的银柳、金灿灿的五代果……“花”与“发”谐音，澳门人过春节，总是不缺年花点缀。漫步于公园街头，随处可见黄澄澄的金橘舒展绿叶，在冬日暖阳中，带来人们对“大吉大利”的期许。

“现在新冠肺炎疫情得到有效防控，澳门经济逐步复苏。相信新的一年，我们的生活会越来越好！”何萍萍对未来充满希望。

台籍教师张钊瑞在大陆过年——

两岸年俗 同根同源

本报记者 程 龙

“大年夜要守岁，初一一大早去祈福，初二跟妈妈回外婆家，初三、初四才可以出游……”2016年就来到大陆打拼的张钊瑞来自台湾台中，说起两岸年味，他感慨道，“两岸是一家，过年的习俗是同根同源的。”

让张钊瑞最难忘怀的是，小时候过年总是一大家子人，热热闹闹，“我爸爸有8个兄弟姊妹，小时候一过大年，大家都会聚在我的爷爷奶奶家！我们小朋友吃零食、看电视、打游戏，非常欢乐！”

张钊瑞最喜欢吃台湾春卷。“一张薄薄的春卷皮摊在手上，夹上一筷子青菜、豆干、煎蛋、香肠……馅料自选，最后撒上一层喷香细碎的花生粉，卷一卷就是美味！”张钊瑞告诉记者，春节美食除了好吃，更蕴藏着传统文化，“吃年糕，意思是‘吃甜甜，过好年’；萝卜糕，在台湾也叫菜头粿，寓意好彩头。”

“但现在，我最想吃的是北京烤鸭。”2017年，张钊瑞到北京体育大学攻读博士学位，如今已经在福建福州定居，他还一直对北京美食念念不忘。

“闽台两地隔海相望，很有渊源，气候、饮食都很像，我非常喜欢在福州的生活和工作。”2021年，张钊瑞三十而立，也开启了在福州的新生活，“这一年，我有幸入职福建师范大学，通过自己喜欢的手球运动促进两岸交流，还获得‘第十八届福建青年五四奖章’。”

除了事业上的收获，张钊瑞的“爱情长跑”也在这一年“修成正果”，爱人是湖南怀化人。“6年前，我们通过体育结缘，约会方式就是到各地跑马拉松。北京、南京、广州、厦门……都留下了我们的足迹。”张钊瑞笑着感慨，“我们牵着手一起奔向赛道终点，觉得非常感动，非常有意义！”

最令张钊瑞感到幸福的是，温馨的小家将迎来一个“小老虎”。“我们的孩子是两岸交流的结晶，希望即将到来的宝宝健康成长，成为两岸交流的小天使。”张钊瑞说。

除夕将至，张钊瑞准备留在大陆和爱人围炉守岁，“也可能邀请一些留在大陆过年的台湾朋友，大家一起聚会”。新的一年，他希望台湾的家人亲戚身体健康，也希望两岸能有更多的交流活动。

海外华侨华人共迎春节——

浓浓年味 切切乡情

本报记者 程 龙 江 琳

春节是中华儿女共同的节日。浓浓年味，切切乡情。每逢春节，遍布世界各地的海外华侨华人都会以各种方式共迎新春。

泰国曼谷，唐人街大红灯笼高挂，各色年货琳琅满目。“这里的春节气氛不输国内。”泰国华侨李桂雄正在办年货，对联、灯笼、茶叶、生鲜……汽车后备厢装得满满当当。“对祖国的思念，越到节日越浓，很想能回去和老乡们喝茶谈天。”因为疫情原因，李桂雄已近两年没能回国，59岁的他声音有些哽咽。他细细盘算着即将到来的大年，“除夕，一家人热热闹闹吃年夜饭，鸡鸭鱼肉都不能少；大年初一，要为长辈煮上一碗热腾腾的汤圆，还要给孩子们发红包。”

调面糊，摊薄饼；萝卜、豆腐、肉片等各类菜肴切丝备好……每逢春节，旅居加拿大温哥华的浙江台州人王典奇，总会和家人制作家乡特色美食“饺饼筒”，和当地侨胞、外国友人分享，“虽然远在千里之外，但我们把中国文化带到了这里，让不同族裔的加拿大人都能感受到我们的热情好客。”今年这个春节不一般，大年初四，北京冬奥会将正式开幕。“我们海外华侨华人热情期待、真诚祝福北京冬奥会圆满成功！”王典奇笑着说。

地处南半球，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市夏日炎炎。春节将至，年味渐浓。唐人街入口高高的石制牌楼上，“中国城”三字格外醒目。“我爱人是福建人，得为她准备些海蟹、海虾，还有煲汤的乌鸡。我是江西南昌人，少不了南昌炒粉和红烧鱼。”旅阿华人刘芳勇正在采购。出国这些年，他越来越感受到身为华人的骄傲和自豪，“中国越来越强大，中华文化影响力也越来越大！近几年，阿根廷的春节庙会越办越隆重，很多阿根廷民众都喜欢中国文化。”

皑皑白雪覆盖着村子，伴着突然炸响的鞭炮声起早出门拜年——在非洲南部国家博茨瓦纳生活了20多年的南庚戌，至今还时常想起小时候过年的场景。“如今我远在非洲，大年初一只能通过电话给长辈拜年。最大的愿望是能回国，看看年迈的父母，他们的健康是我最牵挂的事。”南庚戌请记者帮助转达新年愿望，“祝愿祖国风调雨顺、国泰民安，祖国的亲人们健康平安！”

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)