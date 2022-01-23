本报记者 杨 晔

新落成的越南河内吉灵站候车大厅宽敞整洁，墙上的装饰图案体现着越南特色，窗外不时有列车疾驰而过……由中铁六局承建的越南首条城市轻轨项目河内吉灵—河东线轻轨投入运营已有两个多月，累计发送旅客超100万人次，极大便利了民众出行，缓解了城市拥堵。

河内吉灵—河东线轻轨全长约13公里，共设12座车站，连通社区、商场、大学等不同功能区，是河内城市轨道交通路网的一条主干线。车站全部采用高架结构，有效节约用地、最大限度利用城市空间。列车平均运营时速35公里，每两分钟一班，单向每小时最高载客量为2.85万人次。

快捷、平稳是轻轨列车给当地乘客留下的突出印象。“坐在车上感觉很稳，几乎感觉不到列车在疾驰。”每天搭乘轻轨通勤的乘客阮光士表示：“我每天很早起床上班，在车上还能睡一会儿。”

漂亮、大气是河内市民谈及车站时的高频词。大学生陈碧薇说：“我第一次在轻轨上看这座美丽的城市，感觉熟悉、新奇又激动。”她特别提到了车站的外观设计，“每座车站都巧妙运用了斗笠、奥黛等别具越南特色的文化符号，兼具美观和人文气息”。陈碧薇说，身边有很多朋友经常搭乘轻轨出行，这种绿色出行方式成为年轻人的时尚。

促进就业是轻轨项目为当地经济社会发展发挥的另一重要作用。据统计，项目聘用包括翻译、工程师在内的越南籍员工300余人，累计培训各类技工6000余人次。陈氏嫩自2011年项目启动以来就在项目部工作。这些年，她不仅在家乡盖起了小楼，还供一双儿女完成了大学学业。在陈氏嫩的影响下，她的女儿从小学习中文，如今也在一家中企工作。陈氏嫩不禁感慨，“一条轻轨让我们与中国结缘。”

越南交通运输部部长阮文体表示，轻轨项目在改善河内交通状况、便利市民出行、建设绿色文明城市等方面发挥了重要作用。“期待更多越中高水平合作项目落地，助力越南经济社会高质量发展。”

（本报河内1月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 03 版）

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