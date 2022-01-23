人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“期待更多越中高水平合作项目落地”

本报记者  杨  晔
2022年01月23日05:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新落成的越南河内吉灵站候车大厅宽敞整洁，墙上的装饰图案体现着越南特色，窗外不时有列车疾驰而过……由中铁六局承建的越南首条城市轻轨项目河内吉灵—河东线轻轨投入运营已有两个多月，累计发送旅客超100万人次，极大便利了民众出行，缓解了城市拥堵。

　　河内吉灵—河东线轻轨全长约13公里，共设12座车站，连通社区、商场、大学等不同功能区，是河内城市轨道交通路网的一条主干线。车站全部采用高架结构，有效节约用地、最大限度利用城市空间。列车平均运营时速35公里，每两分钟一班，单向每小时最高载客量为2.85万人次。

　　快捷、平稳是轻轨列车给当地乘客留下的突出印象。“坐在车上感觉很稳，几乎感觉不到列车在疾驰。”每天搭乘轻轨通勤的乘客阮光士表示：“我每天很早起床上班，在车上还能睡一会儿。”

　　漂亮、大气是河内市民谈及车站时的高频词。大学生陈碧薇说：“我第一次在轻轨上看这座美丽的城市，感觉熟悉、新奇又激动。”她特别提到了车站的外观设计，“每座车站都巧妙运用了斗笠、奥黛等别具越南特色的文化符号，兼具美观和人文气息”。陈碧薇说，身边有很多朋友经常搭乘轻轨出行，这种绿色出行方式成为年轻人的时尚。

　　促进就业是轻轨项目为当地经济社会发展发挥的另一重要作用。据统计，项目聘用包括翻译、工程师在内的越南籍员工300余人，累计培训各类技工6000余人次。陈氏嫩自2011年项目启动以来就在项目部工作。这些年，她不仅在家乡盖起了小楼，还供一双儿女完成了大学学业。在陈氏嫩的影响下，她的女儿从小学习中文，如今也在一家中企工作。陈氏嫩不禁感慨，“一条轻轨让我们与中国结缘。”

　　越南交通运输部部长阮文体表示，轻轨项目在改善河内交通状况、便利市民出行、建设绿色文明城市等方面发挥了重要作用。“期待更多越中高水平合作项目落地，助力越南经济社会高质量发展。”

　　（本报河内1月22日电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年01月23日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部