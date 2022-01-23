本报记者 苑基荣

回想起在河南兰考县东坝头镇张庄村的参观场景，斯里兰卡统一国民力量党青年委员会主席、议会外委会前主席马延塔·迪萨纳亚克满怀感慨：“通过这次乡村之行，我切实感受到中国减贫的成就和经验。”

2019年6月，迪萨纳亚克参加了中共中央对外联络部和中共河南省委在兰考举办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在河南的实践”专题宣介会。迪萨纳亚克表示，这次访问让他对中国的脱贫攻坚有了更直观的认识。

在张庄村，迪萨纳亚克看到：街道变得整齐洁净，废弃的宅院被改造成乡村书屋和乡村剧社，农民开设起土特产专卖店，村民的人均年收入从2014年的2500元增长到2018年的1.1万多元……迪萨纳亚克说：“中国在减贫和发展经济方面取得巨大成就。没有中国共产党的坚强领导，就无法完成这样大规模的社会组织和动员。中国的发展经验值得借鉴。”

迪萨纳亚克多次访问中国。每次访问时，他都会发现中国又有了新的发展，经济社会面貌和人民生活水平有了许多变化。“中国的开放程度越来越高，工业园区越来越发达，资本市场更有活力。中国民众越来越自信，心态更加开放。”

迪萨纳亚克说：“斯里兰卡可以向中国学习借鉴的方面有很多，比如对未来有长期规划、政策执行连续稳定等。我们要把学到的经验与斯里兰卡实际情况结合起来，形成适合本国国情的发展方案。我们也要学习中国共产党的领导力，学习如何加强党的建设。”

斯里兰卡统一国民力量党成立时间不长。迪萨纳亚克表示，斯方非常期待能够同中国共产党的干部进行交流。希望疫情结束后，两党能开展更多青年线下交流项目。

斯里兰卡汉班托塔港去年迎来首单船舶加油作业，上半年货运量同比增幅超180%，港内园区最大投资项目动工；中国政府援建的中斯友好暨斯里兰卡国家肾内专科医院正式启用，不仅将为斯里兰卡成千上万肾病患者和家人带来希望，也为南亚地区民众带来福祉；面对疫情冲击，中方向斯里兰卡提供大量医疗物资和急需疫苗，迄今斯里兰卡全国接种的疫苗约80%是中国疫苗……迪萨纳亚克强调，斯中两国关系紧密。“中国一直在真心诚意地帮助斯里兰卡。我们十分珍视这份友谊。”

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 03 版）

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