本报记者 姜 波

“2008年北京奥运会是有史以来最为精彩、组织最好的奥运会之一。无论是奥运场馆设施、赛程安排、开幕式的震撼呈现还是志愿者和工作者的全情投入，都使2008年北京奥运会成为奥林匹克运动史上的典范。”西班牙奥委会主席布兰科近日在接受本报记者采访时表示，相信即将开幕的2022年北京冬奥会也一样会取得成功，而北京作为世界上第一个举办夏季和冬季奥运会的“双奥之城”，必将给人们留下更为深刻的印象。

中国提出“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念。布兰科认为，这一理念与国际奥委会《奥林匹克2020+5议程》的精神相吻合，将为未来奥运会的举办提供良好借鉴。

据布兰科介绍，目前西班牙冬奥会参赛队员都在进行冲刺准备，西班牙队在北京冬奥会将有多个冲击奖牌的机会，也希望以北京冬奥会为契机，带动西班牙民众对冬季运动项目的了解，推动西班牙冬季运动发展。

“带动三亿人参与冰雪运动”，是北京携手张家口申办2022年冬奥会时向国际社会作出的郑重承诺，改变了全球冬季运动版图。布兰科表示，奥运会往往会成为提升举办国民众体育运动参与度的契机，相信本届冬奥会也不例外，北京冬奥会一定会促进中国民众进一步参与冰雪运动，中国也将以此实现在冬季运动上的跨越式发展。

布兰科高度赞赏中国政府在抗击疫情和推动抗疫国际合作方面付出的努力。2021年4月，他分别致信北京冬奥组委主席蔡奇、中国奥委会主席苟仲文，向中国举办冬奥会表示全力支持。布兰科表示，虽然目前新冠变异病毒奥密克戎毒株在全球范围内蔓延，但中国政府的防控举措严格完备。“这些防疫举措非常必要，将保障所有参赛运动员和嘉宾的安全，相信北京冬奥会将是一届安全的奥运会，冬奥会的举办是中国和世界共赢。”

不久前，布兰科再次当选西班牙奥委会主席，这是他第五次当选该职务。布兰科说，奥运会的伟大不仅仅局限于竞技场上，在社会和文化领域也具有重要意义。

“奥运会应当是各国在互相尊重基础上加强理解和对话的契机，体育应该超越政治分歧。”布兰科表示，不久前第七十六届联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，有173个会员国共提该决议，呼吁全部会员国与国际奥委会和国际残奥委会共同努力，让体育在冲突领域发挥促进和平、对话与和解的作用。“围绕本届冬奥会产生的一些杂音，完全是出于政治动因，与奥林匹克精神相违背，不仅会损害奥林匹克运动，也会对整个社会造成伤害。奥运会上，运动员才是主角，最重要的是赛事和竞技本身。”

“我以西班牙奥委会和我本人的名义再次表达对中国奥委会和2022年北京冬奥组委的全力支持。”布兰科强调，西中两国奥委会一直保持良好关系，“相信今年我们一定会迎来一届伟大的奥运会，这将是一届简约、安全、精彩的奥运盛会，必将获得全世界的好评。北京冬奥会加油！”

（本报马德里1月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 03 版）

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