本报记者 邹 松 孙广勇 陈效卫

共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。民生工程是快速提升共建国家民众获得感的重要途径。共建“一带一路”倡议提出8年多来，中国与沿线国家和地区一道，取得了实打实、沉甸甸的成就。中国企业参与的许多“小而美”项目有效提升相关国家民生水平，推动实现中国同共建国家人民“心联通”。

竹编技艺惠及千万家

细细薄薄、纵横交错的竹篾，在加纳小伙子萨达内的手中翻飞穿梭。一番精工细作后，再装饰上当地黄绿蓝红相间的面料，时尚简洁的竹编手袋就能摆上货架了。这样一个竹编手袋在加纳库马西商业街可以卖到10—17美元。

年轻的萨达内来自加纳阿散蒂地区博姆帕塔社区，这里盛产竹子。当地传统的竹编制品做工较为简单，在市场上卖不出好价钱。2021年6月，国际竹藤组织在加纳举办竹编培训班，萨达内第一时间报了名。经过中国竹艺大师的细心传授，萨达内掌握了选竹、下料、围折、脚折等多项工艺。

“中国竹编技艺非常实用，还能很快转化成经济效益。它改变了我对竹编的认识，也改变了我的生活。”萨达内说，农闲时，他每个月至少能编织10个手袋，收入最高可达170美元，超过加纳国家最低工资标准的两倍，远超过自己务农的收入。

萨达内很快成为当地小有名气的竹编培训师，目前已经带了6个徒弟。“我将来想做大竹编产业，挖掘竹子的更多价值，帮更多小农户改善生活。”萨达内对未来充满憧憬。

改变萨达内生活的竹编培训班，是“非洲小农户生计发展项目”之一，由国际竹藤组织西非区域办事处发起。2019年起，在国际农业发展基金支持下，国际竹藤组织在加纳等4个国家实施“非洲小农户生计发展项目”。中国通过积极参与项目实施，向这些非洲国家民众传授竹资源保护知识、竹编产品技艺及提升竹产业价值链的方法等，助力当地小农户、妇女和青年群体提高收入，为当地社会协调发展和生态保护赋能。

惠民之泉滋润乡村

在柬埔寨班迭棉吉省戈莱村，村民索孙轻轻拧开水龙头，清澈的自来水便开始哗哗地流淌。“自从中国朋友帮我们打了3口水井，生活用水的大问题终于解决了！”索孙兴奋地说。

戈莱村地处偏远，地质条件复杂，村民们祖祖辈辈尝试打井，都以失败告终。每到旱季，村民们就为用水发愁。“以前我们这里没有自来水。一到旱季就要去十几公里外拉水，而且每次只有一车，没轮到的人就得借水或从水商手中买水，价格贵还不够用。”索孙说。

直到2019年11月，中国援柬埔寨乡村供水项目二期工程开工建设，情况发生了改变。项目计划在柬埔寨10个省新建54座社区池塘、964口深水井，戈莱村现在用的新水井就是该项目的成果。

项目建设过程中，复杂地质条件给施工带来严峻考验。在建设高峰时段，多支队伍在十几个地点同时施工，有的区域需要经过多次钻探，才能获得水质达标的清洁水。经过建设者一年的努力，2020年11月，已有3口水井交付戈莱村。如今，村民们洗衣做饭、灌溉农田都用上了清洁卫生的自来水。“我们会永远记住中国朋友的情谊。”索孙说。

自2017年中国援柬埔寨乡村供水项目首期工程开工建设以来，中国为柬埔寨16个省援建了1800余口深水井、近130座社区池塘，有效解决了农村居民饮用水源短缺及用水卫生问题，改善了村民生活质量和生产条件。柬埔寨农村发展部国务秘书占达龙表示，该项目对柬埔寨农村减贫具有重要意义。

蔬果大棚蹚出农业新路

在太平洋岛国萨摩亚，农场主马普苏在蔬菜大棚中紧张忙碌着，看到大棚内郁郁葱葱的各类蔬菜，马普苏脸上满是幸福的笑容。

马普苏经营农场已经有些年头，主要种植芋头等，但种植方式简单粗放，缺少技术含量。本地蔬菜品种个头小，抗病虫害能力低。多年来辛辛苦苦，但马普苏的收入仍然有限。

在中国援萨农业技术援助项目框架下，中国农业技术专家来到萨摩亚，向当地农民传授先进农业技术和经验，援建了太平洋岛国最大的综合性示范农场、9个农业站和100个示范农户的农业推广体系，并累计培训上万人次。当地媒体称赞“中国推动萨摩亚农业发展”，帮助农民“走上成功的高速路”。

马普苏正是“走上成功的高速路”中的一员。在中国专家帮助下，他建起了两个蔬菜大棚，原来种植200亩芋头的地里装上了滴灌设施，平整土地用上了拖拉机，作物采用了改良品种，并增加了黄瓜、西瓜、南瓜、茄子等新品种。“仅一年时间，蔬菜产量大幅提高，收入超过10万塔拉（1塔拉约合2.6元人民币），增长了2倍。”

马普苏告诉记者，在引进中国蔬菜大棚与蔬菜品种之前，当地人吃蔬菜是一件奢侈的事，进口青椒在当地售价高达每千克50塔拉。现在，萨摩亚的蔬菜品种由原来的10多个增至30余个，价格便宜了2/3。水果的情况同样也有很大改变，西瓜从每千克20塔拉降至7塔拉，结束了萨摩亚西瓜全部靠进口的历史。市场销售好，尝到甜头的马普苏又建了10座大棚。“中国技术让更多萨摩亚人吃上了新鲜蔬菜和水果，也给了我经营农场的机会。”马普苏说。

2021年11月，萨摩亚总理菲亚梅率全体内阁部长到中国援萨摩亚示范农场视察，对中国专家组的辛苦奉献表示感谢，称赞中国技术为萨摩亚农业发展找到了一条投资少、效果好、受益广的新路子。这让新冠肺炎疫情影响下旅游业受挫、投资骤减的萨摩亚，在农业方面收获勃勃生机，呈现巨大发展潜力。

（本报约翰内斯堡、曼谷、堪培拉1月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)