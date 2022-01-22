新华社联合国1月21日电 中国常驻联合国代表张军21日在回答记者提问时说，美国常驻联合国代表团将遏制中国影响力当成其主要任务和成绩“荒唐可笑”。

美国常驻联合国代表团网站20日发布“重塑美国在联合国领导力”的“事实清单”，列举其2021年在联合国工作的所谓“成绩单”，当中多次对中国进行无端指责。

张军说，中国对世界和平发展的贡献、对联合国的支持、对各国的帮助有目共睹、实实在在。中国所追求的是合作共赢，而不是一家独大；是平等相待，而不是仗势欺人；是开放包容，而不是拉帮结伙；是和平共处，而不是挑起对抗。中国站在时代发展潮流一边，站在绝大多数国家一边，是正义的力量、进步的力量、合作的力量。有些人总是试图从消极的角度看待中国，甚至抑制中国的作用和影响，这种狭隘、阴暗的心理是冷战思维的具体表现，是对当今世界的巨大威胁。

他说，大国合作事关联合国的未来。过去一年，国际社会在许多重大挑战面前未能形成合力，最主要原因就是持续受到单边主义和集团政治的干扰。美国宣称重返联合国，但没有把精力放在推动国际合作上，而是热衷搞意识形态对抗，打压中国等国家的影响力，这严重破坏了会员国之间的团结互信，也严重制约了联合国发挥应有作用。

张军说，世界人民的眼睛是雪亮的，乌云遮不住太阳。无论别人说什么，中国都将充满信心，坚定沿着正确的道路向前走，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为建设一个更美好的世界继续贡献智慧和力量。

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