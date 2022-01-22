人民网莫斯科1月22日电 （记者于宏建、荣翌）VR滑雪、桌上冰壶、VR冰球……在俄罗斯国立体育运动青年与旅游大学礼堂外，一系列冬奥项目体验活动吸引着人们跃跃欲试，不少俄罗斯学生在北京冬奥会主题标识前留影。

中国驻俄罗斯大使张汉晖线上致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

1月21日，由中国驻俄罗斯大使馆和俄罗斯国立体育运动青年与旅游大学共同主办的“北京冬奥会，一起向未来”宣传周暨冬奥图片展开幕式以线上线下结合方式举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯国立体育运动青年与旅游大学校长米哈伊洛娃出席并致辞。

张汉晖强调，中俄两国元首继索契之后又将在北京实现“冬奥之约”，充分体现了两国元首间良好的个人情谊和中俄两国相互坚定支持。中俄都是世界体育大国，均高度重视体育强国建设。近年来，中俄在冰雪运动训练、体育科研等方面保持着密切合作，相信两国奥运健儿都将在北京冬奥会取得佳绩。本次活动不仅能增进俄广大师生、青年和民众对北京冬奥会的关注和了解，也将为中俄体育交流年增光添彩。

张汉晖指出，把北京冬奥会办成一届有特色、高水平的奥运会，是中国政府和人民向国际社会做出的郑重承诺。目前冬奥会各项准备工作都已就绪并达到办赛要求，相信北京将再次为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

中俄学生合唱北京冬奥会推广曲《一起向未来》。人民网记者 荣翌摄

活动现场播放了由中国留俄学生总会制作的北京冬奥会宣传片《冬奥之约》，举行了北京冬奥会趣味知识问答，中俄两国学生还表演了精彩的武术和舞蹈节目。当北京冬奥会推广曲《一起向未来》的音乐响起，学生们挥舞中俄两国国旗，用歌声表达对北京冬奥会的美好期盼和祝福。

米哈伊洛娃表示，她曾有幸参加2008年北京奥运会，中方高水平的组织筹办工作给她留下深刻印象。相信今年的北京冬奥会将给世界呈现一场精彩的体育盛会，期待北京冬奥会顺利开幕并取得圆满成功。

参观者现场体验VR滑雪项目。人民网记者 荣翌摄

此次图片展精选北京冬奥会和冬残奥会举办场馆、主题标识、基础设施、比赛项目等四大版块内容，全面展示北京冬奥会“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念和筹备情况。

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