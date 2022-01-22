人民网华盛顿1月21日电 （记者李志伟）1月21日，中国驻美国大使秦刚在使馆接受马萨诸塞州港务局和北美国际码头工人协会颁赠的致谢铭牌和纪念夹克。秦刚表示，过去半个世纪的历史告诉我们，中美合作既可以办成有利于两国和世界的大事，也能够为波士顿这样的一港一城和千千万万的劳动者、老百姓带来实实在在的利益和机遇。

波士顿港务局负责人梅兰代表马萨诸塞州港务局发表致辞说，波士顿港同中远集团合作20年来，给马萨诸塞州及新英格兰地区创造大量就业岗位，是美中经贸合作的完美例证。相信并期待着未来双方合作取得进一步发展。

秦刚表示，今年是中远集团开通波士顿航线20周年。中远与波士顿港的合作为当地带来了就业和活力，也帮助中国企业提高经营水平，已经成为中美经贸领域互利共赢的典范和缩影。中国改革开放40多年来，美国深度参与了中国的发展，也从中国发展中获取了巨大收益。中美贸易为美国消费者提供了大量品质一流、价格合理的商品，也支撑了美国国内260万个就业岗位。中美早已结为事实上的利益共同体。

秦刚表示，今年是尼克松总统访华50周年。过去半个世纪的历史告诉我们，中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，而如果中美陷入冲突和对抗，打贸易战、“新冷战”，那将是一场没有赢家的大国政治悲剧，也是每一位普通民众的不可承受之重。当前在抗击疫情、重启经济、稳定产业链供应链、应对气候变化等全球性挑战面前，中美除了团结合作别无选择，这也是国际社会的共同期盼。中美双方应当重拾融冰初心，落实两国元首共识，遵循相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推动双边关系重回正轨，也为世界注入期盼已久的稳定性和确定性。

(责编：于洋、常红)