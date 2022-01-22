中国代表：美国将遏制中国影响力当成在联合国的主要任务和成绩是荒唐可笑的
人民网联合国1月21日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军21日表示，美国将遏制中国影响力当成在联合国的主要任务和成绩，是荒唐可笑、不可理喻的。
当地时间1月20日，美国常驻联合国代表团网站发布题为“重塑美国在联合国领导力”的“事实清单”，晒出美国常驻团2021年在联合国工作的所谓“成绩单”，其中多次对中国进行无端指责。对此，中国常驻联合国代表张军在回答记者有关提问时给予驳斥。
张军说，中国对世界和平发展的贡献、对联合国的支持、对各国的帮助有目共睹、实实在在。中国所追求的是合作共赢，而不是一家独大；是平等相待，而不是仗势欺人；是开放包容，而不是拉帮结伙；是和平共处，而不是挑起对抗。
张军说，中国站在时代发展潮流一边，站在绝大多数国家一边，是正义的力量、进步的力量、合作的力量。有些人总是试图从消极的角度看待中国甚至抑制中国的作用和影响，这种狭隘、阴暗的心理，是冷战思维的具体表现，是对当今世界的巨大威胁。
张军说，中国不反对其他国家发挥作用，但这种作用必须是正面的、负责的、建设性的。中国不需要将世界带向动乱、挑起各国对抗的所谓领导力，不需要阻挠别国发展、给世界经济制造麻烦的所谓领导力，不需要到处施加单边制裁、给别国人民造成苦难的所谓领导力，不需要在疫情中无所作为、让几十万人民失去生命的所谓领导力。
张军指出，美国在这份“成绩单”中还特别吹嘘称美国推动18个国家关注中国新疆的人权状况。事实是，中国新疆保持繁荣稳定发展，中国人民生活一天比一天好。美方不应忘记，在人权理事会和联大三委期间，近100个国家发声支持中国在涉疆等问题上的立场，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责。
张军强调，大国合作事关联合国的未来。过去一年，国际社会在许多重大挑战面前未能形成合力，最主要原因就是持续受到单边主义和集团政治的干扰。美国宣称重返联合国，但没有把精力放在推动国际合作上，而是热衷搞意识形态对抗，打压中国等国家的影响力，这严重破坏了会员国之间的团结互信，也严重制约了联合国发挥应有作用。
张军表示，世界人民的眼睛是雪亮的，乌云遮不住太阳。无论别人说什么，中国都将充满信心，坚定沿着正确的道路向前走，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为建设一个更美好的世界继续贡献智慧和力量！
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