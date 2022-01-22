人民网墨西哥城1月21日电 （记者彭敏）暖暖“春节包”，万里送温情。新春佳节将至，中国驻墨西哥使馆21日向旅墨侨胞和留学生发放“春节包”。防疫物资、窗花、挂历、新年贺信……每一个“春节包”都饱含着祖国的挂念和关怀以及对大家新春的祝福。

墨西哥使馆侨领处主任李超表示，“春节包”是外交使领馆践行外交为民的生动实践。随着墨西哥疫情形势持续严峻，希望大家以健康的身体和心情迎接虎年的到来，过一个平安的春节。使馆作为大家的“娘家人”，新的一年会继续与大家风雨同舟，共克时艰。

墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会会长白义表示，祖国是大家的坚强后盾，驻墨使馆是大家最温暖的家。疫情暴发以来，驻墨使馆对侨胞送温暖，送关心关爱，虽然有疫情但是我们侨胞却很安心，祝福祖国繁荣昌盛，祝愿冬奥会取得圆满成功！

墨西哥国立自治大学留学生宋晓玉表示，自2020年以来在多次场合接受过祖国通过使馆发送的健康包、春节包，中秋节慰问包等。由于疫情原因，虽然已经很久没有回国了，但是每次收到祖国的慰问包、节日包，都给学习生活带来新的动力。

墨西哥圣路易斯波托西大学留学生杨可表示，由于疫情原因，选择在当地过年，心中十分思念祖国，思念家人，收到使馆的“春节包”，心中感觉十分温暖，极大地缓解了思乡之情。深深地感谢祖国为海外留学生所做的一切，我们也会严格遵守防疫规定，不辜负祖国的爱护和牵挂。

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