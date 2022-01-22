新华社里约热内卢1月21日电（记者赵焱 陈威华）巴西两大城市里约热内卢和圣保罗的市长21日晚宣布，双方经过视频会议讨论后决定，鉴于奥密克戎变异毒株导致新冠病例在巴西境内大幅增加，两座城市决定将狂欢节庆祝活动推迟至4月举行。

两市政府在会后发表的联合公报中说，根据城市卫生部门建议，选择将桑巴舞校的巡演活动推迟到4月举行。这一决定是根据当前巴西疫情发展作出的。在这个时刻，挽救生命、全力在全国范围内推动疫苗接种才是最必要的。

里约市卫生局长索朗兹说：“这是一个艰难的决定，但目前的公共卫生条件确实不允许在此前确定的日期内举行狂欢节。我们不能为了狂欢节而不惜代价。”

里约热内卢和圣保罗每年均有较大规模的狂欢节桑巴巡演活动。受疫情影响，这两座城市此前已宣布取消街头狂欢，仅保留在桑巴大道上举行的甲级组和特级组桑巴舞校竞演。两大城市的舞校竞演此前定于2月25日至28日举行，3月5日将举行特级组前六名的冠军巡演。

新年以来，巴西疫情出现大幅反弹，1月19日首次出现单日新增病例超过20万例的情况。

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