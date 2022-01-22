中新网1月22日电 综合报道，近期乌克兰问题持续引发关注，地区紧张局势尚未缓解。继俄与西方多轮协商无果后，俄美外长21日就乌克兰问题举行会晤，双方唇枪舌剑，会谈仍未取得突破，不排除俄美总统再度直接对话。美媒还称美国正为紧张局势做谨慎准备，考虑将美在乌克兰的外交官家属撤离。

当地时间2021年6月16日，俄罗斯总统普京和美国总统拜登在瑞士日内瓦一处名叫拉格兰奇的别墅会晤。

乌克兰问题“车轮谈判”，美俄外长再过招

围绕乌克兰问题，俄罗斯与西方已展开多轮谈判。本月10日至13日，俄曾与美国、北约、欧洲安全与合作组织举行对话，但都没有取得实际成果。

21日，美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫“披挂上阵”，再次就乌克兰局势协商。双方努力通过外交途径解决乌克兰问题上的僵局，但“唇枪舌战”之后并未取得重大进展。

俄罗斯希望北约承诺乌克兰不会加入北约，并要求西方盟国从东欧撤走军事装备和军队。美国及其盟国强烈反对这些条款，但美方同意对俄罗斯的要求作出书面回应，并再度举行会晤。

布林肯21日说，如果有益于推动局势朝着正确方向发展，美国总统拜登也可能与俄罗斯总统普京再次直接对话。

拉夫罗夫则驳斥了西方在乌克兰问题上的“歇斯底里”，并重申莫斯科没有袭击邻国的计划。

近期，俄罗斯与美国和北约围绕乌克兰问题关系持续紧张。双方在边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

美两手准备，考虑让外交官家属撤离

美国一边与俄罗斯谈判，一边也在做“应对入侵”的谨慎准备。据彭博社21日援引知情人士报道称，美国正在考虑将驻乌克兰外交官的家属撤离。

根据酝酿中的撤离计划，美方在乌克兰的非必要工作人员可以自愿离开，而其家庭成员将被要求返回美国。知情人士透露，声明可能会在未来几天内发布。

针对俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，拜登政府一再对俄可能的“入侵”发出警告。彭博社援引知情人士说，撤离的决定并不意味着美国确定俄罗斯会“入侵”，只是反映出随着紧张局势加剧，美国正在进行谨慎地准备。

《纽约时报》本月早些时候报道称，俄罗斯已经将其在乌克兰的外交使团的家人和一些工作人员撤离。

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