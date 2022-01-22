中新网约翰内斯堡1月21日电 (记者 王曦)南非当地时间1月19日，南非国家电视台(SABC)网站刊登SABC前政治主编马库伊评论文章。文章认为，中国克服世纪疫情的巨大挑战，顺利筹办北京冬奥会，再次证明其卓越治理能力，国际社会坚信中国将为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的冬奥盛会。

文章指出，北京冬奥会是继去年东京夏季奥运会后的又一次国际大型赛事。北京奥组委表示，冬奥会筹备工作“非常顺利”，奥运会和残奥会赛事将按计划进行。这说明，即使有新冠疫情，人类社会也能凭借强大的意志和决心克服困难取得胜利，世界不会因为任何事情戛然而止。

文章称，尽管以美国为首的一些西方国家鼓噪“不派官员出席冬奥会”，在国际社会制造噪音，加剧国家间不信任气氛，体育却能把来自不同背景的人聚集在一起，这说明体育作为文化交流的重要手段，对于增进相互理解、促进和平和包容性发展至关重要。

文章强调，近日，中国国际交流协会主办的第二届文明交流互鉴对话会在京举行。来自40多个国家的约260名代表出席了线下活动，还有数十名代表参加线上活动。与会者盛赞中国为北京2022年冬奥会所做的准备工作，并表示对冬奥会的成功充满信心。

文章最后指出，不久前在喀麦隆举行的非洲杯足球赛，让人们充分感受到体育超越一切的魅力和力量。非洲杯为世界人民带来的欢乐情绪，也成为举世喜迎北京冬奥会最激动人心的前奏。(完)

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