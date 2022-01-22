新华社北京1月21日电 题：香港不需要指手画脚的“民主教师爷”

新华社记者

欧洲议会日前通过所谓涉港决议，不仅抹黑香港民主自由遭到破坏，还叫嚣对中央政府和香港特区官员进行制裁并抵制北京冬奥会。如此反复上演的政治闹剧，只会让全世界更加看清这群“民主教师爷”的真实面目。他们应该反躬自省，改一改充当教师爷的老毛病了！

罔顾历史与现实，选择性无视香港的真实情况，在意识形态偏见和政治利益驱使下信口雌黄，屡次三番以所谓“民主自由”抹黑香港攻击中国，是欧洲议会一些政客的常规戏码。他们口口声声要“与香港站在一起”，实际上算盘打得清清楚楚——阻挠香港发展，阻碍香港普通人追求幸福的生活，这才是他们甘愿冒天下之大不韪的真实目的。

2021年12月18日在香港街头拍摄的呼吁市民投票的活动。（新华社记者 李钢 摄）

然而在事实面前，谎言瞬间粉碎。香港国安法实施以来，香港迈入由乱及治的崭新时代，完善特区选举制度后两场选举的顺利举行，更让香港民主发展重回正轨，政治气象为之一新。今日之香港早已不见“黑暴”“揽炒”，社会秩序安定、市民生活安宁，第七届立法会运行畅顺，务实理性的议政风气获得广泛认可和赞赏，“稳”“安”“治”正成为香港新的关键词。

营商环境的进步更有目共睹。国际货币基金组织代表团日前在最新的评核总结中，赞扬香港经济复苏强劲和政府维护金融稳定的努力，并再次肯定香港的主要国际金融中心地位。代表团指出，在迅速、果断的政策措施支持下，香港经济复苏强劲，预测2021和2022年实质本地生产总值分别增长6.4%和3%，且认为香港经济增长仍有不少上升空间。香港美国商会最新调查显示，在港美企对香港营商前景的信心比去年大为增强，多数受访者认为香港作为全球枢纽具有竞争力，粤港澳大湾区的庞大商机也备受美企关注。事实上，香港的繁荣稳定也关系到超过2300家欧盟在港企业和35万在港欧盟公民的利益。在中欧合作不断发展的大势下，欧洲议会的愚蠢行径无异于与自己作对。

2022年1月4日，市民在友爱街市选购蔬菜。香港屯门友爱街市是一家设计风格富有特色的街市，无论是外观还是内部装修，走进街市仿佛进入童话世界。（新华社记者 卢炳辉 摄）

需要指出的是，欧洲议会决议并没有法律效力，对欧盟成员国的对华政策并无任何法律约束力。通过所谓的决议，不过是欧洲议会一些议员们拉大旗作虎皮造谣生事、抹黑中国的伎俩罢了，该决议从本质上来说不过是废纸一张。当前，欧洲正面临又一波新冠疫情暴发，民生艰难，奉劝这些议员们，还是多把精力用在改善欧洲自己的民主、民生建设上吧。

香港是中国的香港，无论现在还是将来，都绝对不需要西方教师爷们颐指气使的说教。中国维护香港繁荣稳定和推动“一国两制”实践行稳致远的决心和信心，无论是谁也动摇不了。任何人妄图再通过插手香港事务干涉中国内政，无异于痴人说梦。

今年，香港将迎来回归祖国25周年，在“爱国者治港”原则下香港正大步迈向良政善治新时代。包括欧洲议会部分政客在内的西方政客们，请摘下已经戴习惯的“有色眼镜”，正视香港的积极变化和主流民意，不要在自我欺骗的政治表演里越陷越深，最终沦为历史的跳梁小丑。

(责编：于洋、杨牧)