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中国援助白俄罗斯新一批新冠疫苗运抵明斯克

2022年01月22日10:05 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克1月21日电（记者鲁金博）中国援助白俄罗斯新一批新冠疫苗21日运抵白俄罗斯首都明斯克国际机场。中国驻白俄罗斯大使谢小用出席在白卫生部举行的疫苗交接仪式，并与白卫生部长皮涅维奇共同签署交接证书。

　　皮涅维奇在致辞中代表白方对中方给予的帮助表示感谢。他说，今年是白中两国建交30周年。两国在医疗卫生等各领域保持密切合作，达到历史最高水平。新冠疫情暴发以来，两国医疗专家就新冠肺炎治疗和疫情防控等坦诚交流经验，中方向白方多次援助疫苗，白方还通过商业途径从中方采购疫苗。中国疫苗非常值得信赖，白卫生部将尽快向各医疗机构分发疫苗，并向所有自愿接种疫苗的民众开放。

　　谢小用表示，载有中方援助疫苗的飞机当天顺利抵达明斯克，这是中白双方落实两国元首重要共识的具体举措，不仅反映了两国关系的高水平，更彰显了两国人民的深厚情谊。中方愿继续为白方提供力所能及的帮助，同白方加强医疗卫生领域合作，携手构建中白卫生健康共同体，为全人类早日取得抗疫胜利作出积极贡献。

　　白俄罗斯卫生部21日发布的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增确诊病例1791例，累计确诊722939例；新增死亡病例17例，累计死亡5899例。

(责编：于洋、杨牧)

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