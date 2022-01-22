新华社联合国1月21日电（记者尚绪谦）联合国安理会21日发表媒体声明，“用最强烈的言辞”谴责也门胡塞武装近日对阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比发动的恐怖袭击。

应阿联酋请求，安理会当天就胡塞武装17日袭击阿联酋举行闭门磋商，随后发表媒体声明。声明表示，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全构成的最严重威胁之一，所有国家必须尽全力遏制恐怖主义活动给国际和平与安全带来的威胁。

声明说，必须将此类恐怖主义行径的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法。声明呼吁所有国家按照国际法和安理会相关决议规定的义务，与阿联酋政府和其他有关方面积极合作。声明同时向袭击事件遇难者家属以及印度和巴基斯坦两国政府致以最深切的同情和慰问。

阿布扎比17日发生一起油罐车爆炸事件和一起机场工地火灾，造成3人死亡、6人受伤，死者是2名印度人和1名巴基斯坦人。胡塞武装随后宣布对阿联酋发动了“军事行动”。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯牵头成立多国联军，对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。阿联酋是多国联军的重要成员之一。

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