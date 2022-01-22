新华社联合国1月21日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯21日通过发言人发表声明，谴责以沙特阿拉伯为首的多国联军当天对也门北部萨达省一处拘留中心进行空袭。

古特雷斯的发言人迪雅里克在声明中说，初步报告显示，此次空袭共造成至少60人死亡、100多人受伤。也门其他地区也遭受空袭，造成包括儿童在内的平民伤亡。对也门西部港口城市荷台达附近通信设施的空袭还造成当地网络通信大面积中断。

声明说，古特雷斯提醒各方，针对平民和民用设施的袭击为国际人道法所禁止。古特雷斯呼吁对空袭迅速展开调查以追究责任，并立即缓解紧张局势。古特雷斯敦促各方与联合国也门问题特使合作，以推动也门政治进程，并通过谈判结束也门冲突。

2014年9月，也门胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军，对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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