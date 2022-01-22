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美日领导人举行视频会晤

2022年01月22日06:53 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月21日电（记者高攀 邓仙来）美国总统拜登与日本首相岸田文雄21日举行视频会晤，双方同意在安全和经贸等议题上加强合作，共同应对地区和全球性挑战。

　　当天的会晤持续约90分钟。白宫在会晤结束后发表声明说，两国领导人明确了对美日同盟关系的承诺，美日将在应对新冠疫情、网络安全、核不扩散、朝鲜半岛和乌克兰局势、经贸等领域加强合作。

　　声明说，两国领导人强调美国、日本、印度、澳大利亚“四边机制”对于推进印太地区“自由开放”的重要性，决心确保该机制在应对新冠疫情、气候变化、清洁能源和基础设施方面取得实际成果。拜登欢迎岸田文雄邀请他于今年上半年出席“四边机制”领导人会议时访问日本。

　　另据日本媒体报道，日美领导人在会晤中同意设立由日本外务大臣、经济产业大臣以及美国国务卿、商务部长组成的“2+2”磋商框架，以加强在经济安全保障和气候变化问题上的合作。在日美安保合作方面，岸田文雄表示，日本计划在今年年底前制定新的国家安全保障战略，从根本上强化日本的防卫能力。

　　岸田文雄去年10月就任日本首相，并于同年11月在英国格拉斯哥出席《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会期间与拜登举行短暂会谈。（参与记者：郭丹）

(责编：袁勃、牛镛)

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