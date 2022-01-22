新华社日内瓦1月21日电（记者聂晓阳）美国国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫21日在瑞士日内瓦举行会谈，就美方关切的乌克兰局势以及俄罗斯关切的北约东扩和俄安全保障问题交换意见。

双方在会谈结束后各自举行记者会。拉夫罗夫在记者会上说，此次“有益和坦诚的”会谈是应美方提议举行的，持续了约90分钟。美方在会谈中同意就俄方关切的问题在未来一周内做出书面回应。俄方将在收到美方书面回应后决定下一步行动。

拉夫罗夫表示，俄罗斯没有入侵乌克兰的计划。美国和西方国家炒作乌克兰危机是为了掩盖其对乌克兰的军事拉拢，以继续侵蚀俄安全空间。

布林肯在记者会上说，美国及其欧洲盟友和伙伴“坚定站在乌克兰背后”，支持乌克兰维护主权和领土完整。无论俄罗斯选择和平还是冲突，美国及其欧洲盟友和伙伴都已做好准备。

布林肯此前在会谈开场白中说，他并不期待此次会谈能够取得重大突破，但希望以此“检验”俄罗斯是否有意愿通过外交努力来弥合分歧、化解当前危机。

拉夫罗夫和布林肯当天均表示，俄美将继续保持外交接触，并在做好充分准备的情况下随时举行各个层级的外交磋商。

近期，乌克兰和俄罗斯的关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

去年12月，俄罗斯曾向美国和北约提出并公布两份安全保障协议草案，要求美国和北约做出明确回应。本月10日至13日，围绕乌克兰等问题，俄罗斯曾与美国、北约、欧洲安全与合作组织举行对话，但都没有取得实际成果。

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