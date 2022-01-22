本报联合国1月20日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团20日在纽约举行全球发展倡议之友小组启动会议，标志着小组正式成立。

中国常驻联合国代表张军主持会议。他说，习近平主席郑重提出全球发展倡议，具有重要的现实意义和长远意义。倡议提出以来，得到国际社会热烈反响，已有近百个国家和联合国等多个国际组织表达支持。中方期待同各方一道，合力落实倡议，力争实现4个目标：对发展问题“再聚焦”、对可持续发展目标“再承诺”、对全球伙伴关系“再提振”、对国际发展合作“再激活”。

张军说，小组将重点开展加强政策对话、分享最佳实践、促进务实合作三方面的工作。中方期待同各方一道，不断完善小组机制建设，深化重点领域合作，一起把小组建设成为交流经验、增进合作、共谋发展的有效平台。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在致辞中表示，联合国欢迎并支持全球发展倡议，相信倡议将确保国际社会践行“不让任何人掉队”的目标，并认为倡议彰显了中方对落实可持续发展目标的一贯承诺，期待与小组开展下一步务实合作。

负责经济和社会事务的联合国副秘书长刘振民等联合国机构负责人也表达了同中方开展对接、推进重点领域合作的意愿。与会各方期待以小组为平台，同中方围绕倡议的重点领域加强交流合作，共同为国际社会团结抗疫、促进疫后重建、实现可持续发展目标注入新的政治动力。

联合国秘书长非洲问题特别代表、联合国开发计划署副署长、联合国妇女署副执行主任等20多位联合国机构负责人与会并发言。来自100多个国家的代表参会，其中包括80多个国家的大使。

《 人民日报 》（ 2022年01月22日 03 版）

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