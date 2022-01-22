柴文睿

中国和蒙古国山水相连，互为重要邻邦，人民友谊源远流长。新冠肺炎疫情发生以来，两国守望相助、共克时艰。蒙方在中国疫情最严峻时雪中送炭，赠送3万只羊，中方在蒙古国疫情告急之时共提供400多万剂疫苗，生动诠释了真情互助的友邻情谊。

中蒙两国领导人保持密切沟通，从战略高度引领双边关系发展。去年，中蒙两国领导人通电话或举行视频会晤，有力深化了两国政治互信和全面战略伙伴关系。中国共产党和蒙古国执政党人民党都具有百年历史，两党深刻总结发展合作历程，进一步对接发展蓝图。2021年中蒙贸易额逆势增长，超过疫前水平。两国人民的相互理解不断加深，蒙古国各界乐见中国繁荣稳定，希望中国为世界和平发展作出更大贡献。

即将开幕的北京冬奥会将是见证中蒙两国人民友谊与团结的盛会。蒙古国总理奥云额尔登是最早表示出席北京冬奥会开幕式的外国领导人之一。他在蒙古国国家大呼拉尔会议上郑重宣布将出席北京冬奥会开幕式，强调奥运会是全人类共同的盛会，不应被政治化，蒙古国将同中国团结一致、携手并肩迎接冬奥会。这些表态道出世界绝大多数国家和人民的共同心声，得到蒙古国各界积极响应。

蒙古国奥委会也明确支持北京冬奥会，蒙古国参赛运动员正加紧训练、蓄势待发。蒙古国媒体和人民高度关注北京冬奥会，对中国克服疫情困难、付出巨大努力为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会表示赞赏和期待。很多蒙古国民众经常自豪地回忆起本国运动员在2008年北京奥运会上首次夺得奥运金牌的激动时刻，期待参加北京冬奥会和冬残奥会的蒙古国运动员有出色表现。我们还收到了蒙古国青少年为北京冬奥会制作的上百个视频和大量绘画、书法作品，表达对北京冬奥会的热切期待和祝福。可以预见，北京冬奥会一定能为蒙古国的冬季增添亮色，为增进蒙古国民众对华理解、巩固中蒙两国和两国人民友谊团结发挥积极作用。

习近平主席2014年在蒙古国国家大呼拉尔发表重要演讲时，话中蒙友好合作，谈中国周边外交，论亚洲国家相处之道，深刻指出“好邻居金不换”。中国在同蒙古国交往过程中，始终坚持顺应时代潮流和民心所向，坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻的周边外交方针，秉持亲诚惠容理念和正确义利观，携手推动构建人类命运共同体。我相信，在双方共同努力下，中蒙关系一定会实现更大发展，两国人民将携手迈向更加美好的明天。

（作者为中国驻蒙古国大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月22日 03 版）

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