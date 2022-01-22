本报记者 孙广勇

中老铁路于去年底正式全线开通运营，实现了从云南昆明到老挝首都万象朝发夕至。一个多月来，客货运输两旺，激活了沿线旅游和经济，改善了两国民众出行条件，加速形成中国与东盟间物流便捷新通道。

“目前，老挝政府围绕这条铁路正建设南北经济走廊和东西经济走廊，带领民众围绕铁路开展商品生产和运输。”老挝总理潘坎表示，老中铁路通车后，极大便利老挝人民的出行和货物运输，给老挝带来的利益真实可见。

“中老铁路为我们新增了一趟更安全、稳定、便捷的‘直通车’”

中老铁路的开通运营，让老挝开启铁路运输新纪元，中国普洱、西双版纳也结束了不通铁路的历史。在万象工作的坎普以前从未坐过火车。中老铁路开通后，坎普迫不及待地带着父母和3个孩子登上列车，返回北部老家乌多姆赛。一路上，不断掠过的景致让孩子们兴奋不已，叽叽喳喳地说个不停。“以前我们回趟家费时费力，长途车颠簸不停。现在，火车既快又稳，真是一次难忘的旅行。”坎普说。

除了客运，中老铁路提供的高速便捷货物运输，还极大促进了老挝经贸发展。中老铁路在中国和东盟间构建起的这条物流通道，全程最快仅需30小时，运输时间和成本较公路大幅压缩。目前，中老铁路上的货物运输品类与日俱增，从初期的橡胶、化肥、百货正扩展到电子、光伏、通信、汽车、纺织、蔬菜、鲜花等产品。

亚钾国际老挝钾盐公司总经理佟永恒说：“通过中老铁路运抵昆明的钾肥产品已经陆续投放市场。中老铁路为我们新增了一趟更安全、稳定、便捷的‘直通车’。”

云南农垦集团云橡投资有限公司在老挝生产加工的橡胶也搭上了中老铁路的货运列车。公司生产经营管理部副经理相·万通表示，公司产品运往中国销售，市场形势不错。中老铁路有助于降低运输成本，公司正筹划扩大和重组经营布局。

老挝驻昆明总领事玛尼拉·宋班迪表示，老中铁路的开通运行，将助力老中经济走廊建设，推动老挝经济社会发展不断迈上新台阶，促进两国民众之间的往来。铁路的畅通将不断促进双方各领域的合作和优势互补，激发更多产业合作的潜能，培育新的贸易增长点。

老中铁路有限公司总经理袁明豪表示，这条铁路大大提高了老挝与中国间的大宗商品贸易效率，让两国双边经济贸易合作更加便利、高效。公司正在筹划开行“澜湄快线”跨国班列，以使铁路货运通道更加顺畅。

“这条铁路是承载着老中友谊的希望之路、梦想之路”

“叮当，叮当……”工具锤轻轻敲击车体，发出清脆悦耳的声音。在万象北郊的中老铁路铺轨基地，老挝姑娘希达·平蓬莎万顾不上擦去脸上的汗珠，正全神贯注跟着中国师傅学习火车检修。

“我叫希达，希望的‘希’，到达的‘达’。这条铁路是承载着老中友谊的希望之路、梦想之路。我的梦想是成为老挝第一代女火车司机。”希达十分自信地说。

希达来自北部城镇勐赛。2016年，希达从勐赛坐了16个小时大巴到昆明，学习中文和电气自动化。2020年9月完成在中国的学业后，希达进入中老铁路第一期机务培训班学习，离梦想越来越近。“老中铁路给了我一份稳定的工作，也将带动老挝全方位发展。这条铁路能让老挝走得更远。”希达说。

在中老铁路中国电建水电三局项目部的焊接车间里，焊花飞溅，耀眼的电弧画出美丽的曲线。一位皮肤黝黑的工人正专心致志地焊接配件。他就是被公司评为“铁路工匠”的老挝籍电焊工康鹏。“我以前在琅勃拉邦修理汽车，几年前来到中国电建水电三局的技能培训学校学习电焊。”在中国师傅指导下，康鹏进步很快，现在是工班长，带领着10名焊工。他们夫妻俩都在中老铁路项目上班，“如今家庭收入提高了几倍，4个孩子再也不用担心学费了。”康鹏期待疫情过后，可以和家人一起坐火车去中国旅行，还想送孩子们到中国留学。

统计显示，中老铁路建设期间带动老挝当地5000余人参与建设、带动当地就业超过11万人次，也培养起一批老挝籍工程管理人才和技术工人，为老挝的社会及经济发展注入新活力。

如今，老中铁路有限公司还开设培训班，培训了约600名老挝籍学员，传授机车驾驶、调度和维修等技能。轨道交通运营管理专业学员蓬皮蒙说：“老中铁路将帮助我实现自己的人生价值，我对老挝铁路事业和自己的未来充满信心。”

“推动老挝进入现代化运输时代，将为老挝插上腾飞的翅膀”

因为中老铁路，老挝这个东南亚唯一的内陆国，从“陆锁国”变成了“陆联国”。“便捷、高效、安全的铁路运输，改变了老挝人的出行方式。”坐在“澜沧号”动车上，老挝国会副主席宋玛感慨万千，“从无到有，老挝第一次拥有了现代化铁路，未来老中铁路会给老挝带来更多的发展机遇。”

中老铁路犹如一把“金钥匙”，在中南半岛腹地打通了辐射缅甸、泰国等国的大通道，域内各国的联结更加紧密，互联互通有了新起点。

世界银行的报告显示，中老铁路是中国—中南半岛经济走廊的重要组成部分，从长期看将使老挝的总收入提升21%。报告说，中老铁路将使万象与昆明之间的运输成本下降40%至50%。泰国林查班港至昆明的运输成本有望下降至少32%。预计到2030年，经中老铁路老挝段的年过境贸易货物量将达390万吨，其中包括从海运转向铁路的150万吨。

“老中铁路实现了老挝几代人的夙愿，推动老挝进入现代化运输时代，将为老挝插上腾飞的翅膀。”潘坎总理表示，当前，老挝正进行一系列改革以改善投资政策和营商环境，沿老中铁路建设新城，修建高速公路、机场、内河港口等国际物流设施，将提升老挝的基础设施水平，促进沿线地区互联互通。

刚刚生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对促进区域内自由贸易意义重大，也将让中老铁路发挥更大作用。“老中铁路把老挝变成区域枢纽，成为老挝和区域互联互通的重要基础设施。除了创造工作岗位，在RCEP框架下，老中铁路将在促进贸易和投资方面发挥更重要作用。”老挝国家工商会副会长奔勒说。

（本报曼谷1月21日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月22日 03 版）

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