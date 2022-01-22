重振全球发展事业，必须坚持以人民为中心的发展思想，必须坚持开放包容的伙伴精神，必须坚持以行动为导向

发展是解决一切问题的总钥匙，也是实现人民幸福的关键。在新冠肺炎疫情严重冲击全球发展进程之际，习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议上发表重要演讲，深入阐述中方关于重振全球发展事业的主张，强调中国愿同各方携手合作，共同推进全球发展倡议落地，努力不让任何一个国家掉队。习近平主席的演讲饱含深厚的人民情怀，彰显胸怀天下的大国担当，向全世界表明中国始终是全球发展事业的坚定实践者和贡献者。

疫情吞噬了过去10年的全球减贫成果，世界经济复苏不平衡进一步加剧全球不平等，发展中国家遭受重创，南北发展鸿沟持续扩大，发达国家也有很多人陷入生活困境。面对紧迫的全球发展挑战，习近平主席去年9月在第七十六届联合国大会一般性辩论上郑重提出全球发展倡议。此后，在一系列双多边场合，习近平主席进一步阐释该倡议的核心理念和丰富内涵，强调提升全球发展的公平性、有效性、包容性，让发展成果更多更公平惠及各国人民。在本次会议上，习近平主席强调该倡议“是向全世界开放的公共产品”，充分展现中国推动全球共同发展的坚定决心。

重振全球发展事业，必须坚持以人民为中心的发展思想。只有将增进人民福祉作为出发点和落脚点，才能凝聚全球发展力量。“不论遇到什么困难，我们都要坚持以人民为中心的发展思想，把促进发展、保障民生置于全球宏观政策的突出位置，落实联合国2030年可持续发展议程，促进现有发展合作机制协同增效，促进全球均衡发展。”习近平主席在演讲中如是强调。为了人民而发展，发展才有意义；依靠人民而发展，发展才有动力。以人民为中心的发展思想是从中国发展实践中得出的重要经验，也是全球发展倡议所秉持的核心理念。

重振全球发展事业，必须坚持开放包容的伙伴精神。只有各国共同努力，才能提升全球发展实效。中国提出共建“一带一路”和全球发展倡议，都是面向全球的重要合作平台。正是因为开放包容的属性，这些倡议赢得国际社会广泛支持和参与。目前，已有147个国家、32个国际组织与中国签署共建“一带一路”合作文件，近百个国家和联合国等多个国际组织表达对全球发展倡议的支持。1月20日，全球发展倡议之友小组在纽约联合国总部正式成立，20多家联合国机构负责人、来自100多个国家的代表出席，对该倡议予以高度评价和坚定支持。联合国常务副秘书长阿明娜表示，相信该倡议将确保国际社会践行“不让任何人掉队”的目标。

重振全球发展事业，必须坚持以行动为导向。只有起而行之，才能共同开创后疫情时代美好世界。全球发展倡议遵循务实合作的行动指南，将减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通作为重点合作领域，提出合作设想和方案，推动发展共识转化为务实行动。克服疫情造成的不利影响，中老铁路正式开通，中欧班列不断开出加速度，雅万高铁、匈塞铁路、比雷埃夫斯港等共建“一带一路”项目不断取得新进展。今年，金砖“中国年”的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，发展将成为中国担任金砖国家主席国办会打造的最大亮点。

孤举者难起，众行者易趋。面对全球发展的现实挑战，面对各国人民追求美好生活的强烈愿望，国际社会必须团结一致，聚焦发展，合力打造更加繁荣美好的未来。中国将同各方加强合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程作出积极贡献，为携手开辟国际发展合作光明前景、共创后疫情时代美好世界而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年01月22日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)