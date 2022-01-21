人民网北京1月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：当地时间20日，第76届联合国大会主席沙希德办公室发言人正式宣布，应国际奥委会邀请，沙希德将出席北京冬奥会开幕式并参与火炬传递。中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎沙希德先生作为第76届联合国大会主席出席北京冬奥会并担任火炬手。沙希德先生此前已多次表达了对北京冬奥会的坚定支持。他认为北京冬奥会展现了人类科技和科学的进步，展现了中国最好的一面、全人类最好的一面。他坚信北京冬奥会将会非常成功。

近期，包括联合国、国际奥委会在内的国际组织和世界多国人士纷纷表达对北京冬奥会的支持和期待，反对将体育运动政治化，充分表达了国际社会“一起向未来”的共同心愿。北京冬奥会的帷幕即将拉开。中国有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

韩联社记者：据报道，安理会讨论了增加对5名朝鲜人的制裁方案，但是中国和俄罗斯方面对此表明保留意见，最终没有通过。事后，美国等8个国家的常驻安理会代表发表了要求对朝追加制裁的声明。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到近期半岛形势各方有关动向。关于安理会有关讨论的具体情况，我没有可以提供的消息。我可以告诉你的是，安理会没有讨论所谓对朝制裁决议草案的安排。我们希望安理会成员着眼长远和大局，审慎看待当前形势，聚焦推动半岛问题政治解决进程，认真考虑中方提出的有关建议，为稳定局势、积累互信、重启对话作出积极努力。

澎湃新闻记者：据报道，希腊奥委会主席卡普拉洛斯就北京冬奥会接受采访，积极评价中方防疫、环保等筹备工作，用中文向北京冬奥会送上祝福，并表示中国通过举办北京冬奥会，展示了中方对奥林匹克理想的承诺。雅典市长巴科扬尼斯近日也录制视频，代表雅典热烈祝贺北京即将成为首个“双奥之城”。发言人有何评论？

赵立坚：我们对来自奥林匹克运动发源地发来的祝福深表感谢。我还注意到，一段英国小学生用中文演唱《2022相约北京》的视频引发了中国民众的关注。这些小学生唱道：“一座长城刻出历史的轮廓/跳动华夏坚强的脉搏/古老中国散发着青春颜色/情真意切/笑容迎接八方的宾客/2022相约/在北京看圣火”。孩子们的歌声以及希腊友人们的祝福，都传递出国际社会各界对北京冬奥会的信心与期待。

向世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会，是中方向国际社会作出的庄严承诺，也是我们自申奥成功之日起矢志不渝追求的目标。中国国家统计局发布数据显示，2015年北京成功申办冬奥会以来，3.46亿人参与了冰雪运动。这标志着“带动三亿人上冰雪”的目标已顺利实现。当前，中国政府和人民正以最大的热情，努力将北京冬奥会办成一场全体冰雪爱好者的盛会，向世界展现“双奥之城”的风采。

还有两周，北京冬奥会的圣火将伴随着中国农历虎年新春的鼓点熊熊燃烧。我们期待全球冰雪健儿在北京“龙腾虎跃”，希望国际奥林匹克事业“虎虎生威”，为实现世界和平发展贡献“虎虎生机”。

东方卫视记者：据报道，马里过渡政府将于1月21日为不久前逝世的前总统凯塔举行国葬。中方对此有何评论？

赵立坚：凯塔先生是马里资深政治家，生前为推动中马关系发展作出了积极贡献。中方对他的逝世表示深切哀悼，向马里政府和人民以及凯塔先生的家属表示诚挚慰问。中马传统友好。我们愿同马方一道，继续相互支持，推动两国关系不断向前发展。

法新社记者：第一个问题，法国国民议会周四通过一项决议，称中国对其维吾尔族穆斯林群体进行“种族灭绝”。中方对此有何评论？第二个问题，欧洲议会周四呼吁欧盟成员国以香港特区持续压制人权为由对特首林郑月娥及七名特区高级官员实施制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，法国国民议会有关涉疆决议罔顾事实与法律常识，粗暴干涉中国内政，中方坚决反对。

我们已多次就涉疆问题表明立场。在上周五的记者会上我的同事也和大家分享了一些识破涉疆谎言、不被谎言蒙蔽的心得体会。进入新世纪以来，维吾尔族人口从2000年的834万增长至2020年的1162万，年均增长率1.67%。这一比率远高于同期全国少数民族人口年均0.83%的水平。如果新疆实施“种族灭绝”，维吾尔族还会有这么大幅度的人口增长率吗？在铁的事实面前，谎言重复一千次也还是谎言。对于那些刻意装睡或哗众取宠的人，他们的言行根本不值得关注。

关于你提到的第二个问题，我想强调的是，香港事务纯属中国内政。国安法实施以来，香港发展重回正轨，安全、稳定、法治环境得到更好保障。这是任何不带偏见的人都无法否认的事实。我们敦促欧洲议会尊重事实，不要颠倒黑白；恪守国际法和国际关系基本准则，不得干涉中国内政，干预香港事务。在人权问题上，欧洲议会要做的是反躬自省，改一改充当“教师爷”的老毛病。

中新社记者：我们注意到，美国“联邦纪事”网站发布文件称，美政府决定于当地时间1月21日，以从事导弹技术扩散活动为由，宣布对中国航天科技集团一院、中国航天科工集团四院及保利科技公司三家企业实施制裁。请问中方有何评论？

赵立坚：美方出于政治目的，以各种借口制裁打压中国企业。这是典型的霸凌行径。中方对此强烈不满、坚决反对。

中国政府一贯反对大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散。根据中国的防扩散政策及相关法律法规，中方对导弹及相关物项和技术实行严格的出口管制。中国与有关国家开展的正常合作不违反任何国际法，不涉及大规模杀伤性武器扩散问题。

美方在防扩散领域赤裸裸地奉行双重标准，不仅纵容、支持盟友发展导弹及相关技术，还计划对澳大利亚出售飞行距离可达2500公里且可携带核弹头的“战斧”巡航导弹。美方应认真反省自己的防扩散记录和军贸政策，没有资格对他国的正常军贸合作说三道四。中方要求美方纠正错误做法，撤销有关制裁决定，停止打压中国企业和对华污蔑抹黑。中方将保留采取进一步措施的权利。

彭博社记者：英国与澳大利亚外长及防长今天在悉尼举行会谈，重点讨论推进涉及核潜艇的美英澳三边安全伙伴机制，并就对抗中国日益增长的影响力对表。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方已经多次强调，美英澳三边安全伙伴关系是典型的军事集团。三国核潜艇合作违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，对国际核不扩散体系造成巨大冲击，已经引发越来越多的国家警惕和抵制。美英澳无视国际社会关切，执意推进核潜艇合作，再次凸显了他们在防扩散问题上采用“合则用、不合则弃”的双重标准，虚伪至极。英澳两国借机渲染所谓“中国威胁”，更是毫无道理。中方对此表示坚决反对。有关方面应立即停止制造分裂和挑动对抗的错误行径。

日本广播协会记者：距离北京冬奥会开幕还有两周时间。中方如何看待一些西方国家以“人权问题”为由不派官员出席冬奥会的行为？

赵立坚：中方已经就以美国为首的极少数西方国家不派官方或外交代表出席北京冬奥会多次表态。这些国家只是一小撮、极少数国家。他们代表不了国际社会。他们这种行径也会遭到包括参加北京冬奥会的运动员在内的各国人民的抵制。

《中国日报》记者：据美国媒体近期披露，1951年12月，美国“民权大会”领袖威廉·派特森向联合国大会提交了名为《我们控诉灭绝种族》的请愿书。请愿书记录了从1945年到1951年间数百起针对黑人的残杀及虐待事件，并论证美政府对黑人所犯罪行与联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》所定义的灭绝种族罪相吻合，认为黑人种族灭绝的证据“在美国随处可见”，呼吁联合国方面要求美国采取措施，制止种族灭绝。发言人有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。这段尘封70多年的往事再次揭开了美国种族歧视问题的疮疤。请愿书中提到，超过1万名黑人曾遭受私刑处死或残害，原因竟然是没有称呼白人为“先生”；很多黑人因遭受殴打、威胁而受到身体和精神的双重伤害。遗憾的是，请愿书中提到的种族主义问题至今仍未解决，反而愈演愈烈。人们不禁要问，美国建国近250年，《解放黑人奴隶宣言》发表近160年，汤姆大叔真的拥有自己的小屋了吗?姜戈真的被解救了吗？马丁·路德·金的梦想真的实现了吗？弗洛伊德们为什么无法呼吸？

历史上，美国从肉体、土地、文化等各方面对印第安人进行屠杀、驱逐、同化，全方位、系统化地侵犯印第安人人权。这早已构成事实上的种族灭绝。美国政府对此难辞其咎。1814年，麦迪逊总统颁布法令称，每上缴一名12岁以上印第安男子的头皮可获得100美元赏金，上缴一名印第安妇女或儿童的头皮可获得50美元赏金。“用印第安人的皮可以作出优质的长筒靴”、“美国必须灭绝印第安人”、“每10分钟就该处决一名印第安人”、“只有死掉的印第安人才是好的印第安人”等等。刚才我说的这些匪夷所思的种族歧视言论，就出自当时美国总统之口。

时至今日，种族主义的罪恶基因仍在美国的血液中流淌。美国政府应拿出刮骨疗毒的勇气，彻底摘除深入社会肌理的种族歧视“毒瘤”。延续了两个多世纪的“美国印第安人种族灭绝史”和“美国种族歧视纪录”应当立即画上永久休止符。

新华社记者：近日，曾在关塔那摩度过2年牢狱生涯的巴基斯坦裔英国人贝格接受媒体采访，讲述了自己和狱友遭受捆绑审讯、拳打脚踢、水刑等各类酷刑虐待的痛苦经历，并表示“世上最恶毒的折磨就是在不知所犯何罪的情况下被关押，没有指控、没有审判，却要为人身自由付出最高的代价。”发言人对此有何评论？

赵立坚：关不掉的关塔那摩监狱，是抹不去的美国人权污点。你提到的有关报道，连同20年来不断曝光的美国在关塔那摩监狱任意拘押、酷刑虐囚的丑闻，都表明关塔那摩名为监狱，实为炼狱。在这座人间炼狱里，没有自由，只有欺辱；没有正义，只有罪恶；没有人道，只有霸道。

关塔那摩监狱的种种暴行堪称美国侵犯人权的“黑暗教科书”。20年过去了，美国不仅没有停止虐囚、关闭关塔那摩监狱，反而将自己的“黑狱网络”铺向全球。美国在全球各地的“黑狱”早已成为美式践踏法治、侵犯人权的经典符号。这些“黑狱”是对美国政客标榜“人权”的巨大反讽，令美式“人权双标”的虚伪暴露无遗。我们奉劝美方在动辄对他国说三道四、横加干涉之前，先照一照关塔那摩这面镜子，先对美方曾经犯下的那些暴行道歉、赔偿、担责。

《北京日报》记者：据报道，19日，立陶宛总统瑙塞达在记者会上称，立中关系交恶造成商业损失。立需实施降温计划。立外长已按要求拿出了方案，并称立方已通过欧洲机构并直接向中方表达部分想法，但缓和局势很大程度上取决于造成局势升级的一方。立中有望近期举行峰会。中方对此有何评论？

赵立坚：中立关系出现问题的根本原因是立陶宛当局在涉台问题上执意采取错误行动，损害中方核心利益，破坏国际关系基本准则。谁是造成中立关系恶化，一步步导致局势升级的始作俑者，国际社会自有公论。中方同立陶宛沟通的大门始终敞开。立陶宛如果真的有意改善当前局面，应当向中方展示出诚意，拿出实实在在的行动来。

湖北广播电视台记者：据报道，20日，美日就《不扩散核武器条约》发表联合声明并称，注意到中国正加强核能力，呼吁中方采取措施减少核风险、增加透明度并推进核裁军。请问中方对此有何评论？

赵立坚：美日就《不扩散核武器条约》发表联合声明，标榜对核领域全球治理的贡献，同时对中国核政策说三道四。这完全是为了转移视线、推卸责任，掩盖自身在核领域的斑斑劣迹。

众所周知，美国才是全球战略安全的最大威胁。美国拥有世界上最庞大、最先进的核武器库，却还要投入上万亿美元升级“三位一体”核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，部署全球反导系统，谋求在亚太和欧洲部署陆基中导。这些行为严重破坏全球战略稳定。不仅如此，美方近年来违背多边主义精神，频频毁约退群，在安全领域固守冷战思维，拉帮结伙，极力构建各种“小圈子”“小集团”。我们奉劝美方管好自己的事，切实降低核武器在国家安全政策中的作用，切实承担起自己在核裁军方面的特殊、优先责任，进一步大幅、实质性地削减核武器。

至于日本，日本长期以国际核裁军与核不扩散领域的“模范生”自居，实际上却说一套、做一套。日本作为无核武器国家，却长期存储大量超出自己实际需要的敏感核材料，包括武器级钚。这造成了严重核扩散风险和核安全隐患。日方为了继续享受美国“核保护伞”，还竭力阻挠美国采用不首先使用核武器政策。如果日方真的有意推动国际核裁军与核不扩散进程，就应以负责任的态度回应上述国际关切，以实际行动取信于国际社会。

中国坚定奉行自卫防御的核战略，始终恪守任何时候、任何情况下不首先使用核武器，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国并始终将核力量维持在国家安全所需的最低水平。任何国家只要不对中国使用核武器，都不会受到中国核武器的威胁。中国的核政策本身就是对推进国际核裁军进程、减少核风险努力的重要贡献。中国将继续坚定致力于维护自身正当安全利益，维护世界的和平与稳定。

深圳卫视记者：20日，联大主席沙希德严肃呼吁所有成员国履行奥林匹克休战决议，在地方、国家、地区和全球层面采取具体行动，推动和加强基于决议精神的和平、和谐文化。他同时呼吁当前全球各地武装冲突的所有交战方，勇于在奥林匹克休战期间真正实现相互停火，营造解决分歧的契机。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎并坚定支持联大主席沙希德先生提出的奥林匹克休战呼吁。

体育运动是超越国界、种族、文明的人类共同语言。奥林匹克运动诞生之初就刻入和平与友谊的基因。古希腊“奥林匹克休战”传统的宗旨是以友好体育竞赛取代战争冲突。奥林匹克休战呼吁对推进《联合国宪章》宗旨和原则作出了积极贡献。

不久前，第76届联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议。这彰显了国际社会对中国成功举办冬奥会的坚定信心，汇聚了世界各国人民守望团结合作、维护世界和平愿景的磅礴力量。中方希望联合国会员国遵守奥林匹克休战决议，响应联合国方面郑重呼吁，通过体育促进和平与和解，在北京冬奥会开幕前7天至北京冬残奥会闭幕后第7天停止敌对行动，为北京冬奥会安全顺利举办作出贡献。

还有两周，北京冬奥会的大幕就要拉开。中国有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，以北京冬奥会为契机，携手迈向一个更和平、更美好的未来。

澳亚卫视记者：据一名印度议员称，中国人民解放军18日在“阿鲁纳恰尔邦”“绑架”了一名17岁的印度男孩。印度国防部的消息人士透露，印度军方已经通过热线电话机制联系了中国军方，要求释放此人。请问中方能否证实并介绍有关情况？

赵立坚：我不掌握有关情况。我想强调的是，藏南地区是中国领土不可分割的一部分，中方一贯反对印度对中国藏南地区的非法侵占。中国人民解放军依法管控边界并打击非法出入境活动。

《人民日报》记者：1月20日，王毅国务委员兼外长同德国外长贝尔伯克举行视频会晤，你能否介绍有关情况？双方是否就人权问题交换意见？

赵立坚：1月20日，王毅国务委员兼外长同德国新任外长贝尔伯克举行视频会晤。这是德国新政府上任后两国外长的首次接触。双方在1个半小时里就中德关系、中欧关系等丰富议题深入交流，达成一系列共识。

双方一致同意要落实好两国领导人达成的重要共识，办好中德建交50周年庆祝活动，年内举行第七轮中德政府磋商并做好筹备工作；促进两国各部门加强对接并规划未来合作，尽快启动各领域对话交流机制；加强绿色发展合作，深化绿色治理交流；进一步加强教育、民间和地方交流。双方均认为，两国应就共同应对气候变化、抗击新冠肺炎疫情等加强沟通协调，合作应对全球性挑战。两国外长还就伊朗核问题交换了意见，表示愿为推动谈判达成协议作出努力。

在谈到人权问题时，王毅国务委员强调，尊重和促进人权已写入中国宪法，成为党和国家的共同意志。人民利益至上既是中国共产党的建党初心，也是我们党始终得到人民群众最广泛支持的原因所在。在保障和发展人权上，中国取得了历史性成就，也为人类的人权事业作出了重大贡献。同时我们一贯认为，促进人权没有最好，只有更好。中方愿在相互尊重的基础上同各国分享经验，共同进步，坚决反对把人权问题政治化，坚决反对以人权为借口干涉别国内政。

印度报业托拉斯记者：关于“阿鲁纳恰尔邦”失踪的印度少年，你之前表示不了解情况，但是印军方已向中方提出诉求。请问中方有没有就此展开调查，能否确认该少年是否被中国军方扣留？

赵立坚：我刚才已经说了，我不掌握有关情况。你可以去相关部门提问。

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