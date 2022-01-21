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津巴布韦奥委会主席：北京冬奥会是团结全世界的契机

2022年01月21日20:00 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷1月20日电（记者张玉亮）津巴布韦奥委会主席塔巴尼·戈涅20日在首都哈拉雷接受新华社记者采访时表示，北京冬奥会的举办是团结全世界的契机，中国必将为全球奉献一场“冰雪盛宴”。

　　戈涅表示，尽管目前全球新冠疫情大流行，但他坚信中国政府和人民已经为冬奥会做好充足准备。北京具有世界一流的办赛能力，相信北京冬奥会一定会非常精彩。津巴布韦奥委会将北京冬奥会看作一次团结全世界、呼吁和平的契机，预祝北京冬奥会圆满成功。

　　戈涅曾作为津巴布韦奥运代表团团长参与了2008年北京夏季奥运会。当时津巴布韦代表团获得1金3银共4枚奖牌，为奥运会最佳成绩。戈涅表示，自己对北京有着美好的回忆。2008年北京奥运会成功举办，体现了中国的组织和保障能力。

　　戈涅反对一些西方国家将奥运会政治化。他表示，体育和政治不应混为一谈。相关国家应该把重点放在参赛运动员身上，帮助他们在北京赛出好成绩。而在冬奥会即将举办之际抛出与体育无关的议题，只会对运动员产生不利影响。

　　由于气候等因素，多数非洲国家冰雪运动并不发达。戈涅告诉记者，尽管包括津巴布韦在内的大部分非洲国家不派代表团前往北京参赛，但许多非洲民众都对冰雪运动很感兴趣。冬奥会期间，他和亲友会守在电视机旁，为运动员加油，共同见证这场“冰雪盛宴”。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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