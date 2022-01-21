新华社华盛顿1月20日电 美国司法部马萨诸塞州联邦检察官20日撤销针对麻省理工学院教授陈刚的刑事指控。这位华人教授此前曾因被指控未披露在中国的合作而遭美方逮捕。美国媒体称，这是美国司法部所谓“中国行动计划”遭遇的最新挫折。

美国检察官蕾切尔·罗林斯当天发表声明说，在仔细评估最新获得的证据信息后，检方已确定无法在后续审判中履行举证责任。马萨诸塞州当地法院法官随后批准撤销针对陈刚的所有指控。

陈刚在一份声明中说，这个所谓“中国行动计划”仍在继续给学术界带来不必要的恐慌，其他科学家仍然面临指控。

所谓“中国行动计划”由美国司法部于2018年正式启动，宣称旨在调查被认为威胁美国国家安全的商业机密窃取和经济间谍活动。据美国媒体报道，作为“中国行动计划”的一部分，过去三年美方曾起诉数十名学者和研究人员，其中多数为华人。

2021年1月14日，陈刚被美方逮捕。麻省理工学院院长拉斐尔·里夫曾表示，陈刚受指控行为中所获资金是用于推进团组工作和学院的研究及教育任务。

随着越来越多华人科学家遭到无端指责，美国民间社会团体和斯坦福大学、耶鲁大学等高校的学者纷纷发声，批评“中国行动计划”损害了美国学术自由及科研竞争力。2021年9月，斯坦福大学177名学者曾联名致信美国司法部长梅里克·加兰，呼吁终止美国司法部正在实施的“中国行动计划”。

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