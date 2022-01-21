新华社华盛顿1月20日电（记者许缘 高攀）美国国会众议院民主、共和两党140余名议员20日向美国贸易代表办公室致联名信，呼吁扩大对中国输美商品的加征关税豁免范围，以帮助美国企业从新冠疫情导致的供应链中断等风险中复苏。

美国国会众议员在联名信中说，依据“301条款”对中国输美商品加征的关税对美国制造业、农业、渔业、零售业、能源、技术和服务业企业造成了广泛影响，对消化关税成本能力较弱的中小企业的打击尤为严重。同时，“301条款”提高了一系列中国输美消费品价格，损害了美国家庭和消费者利益。

美国贸易代表戴琪在2021年10月曾表示，将启动针对性的关税豁免程序，允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。联名信认为这是“重要的第一步”，有助于难以找到替代商品的部分美国行业及其从业者维持运营。但截至目前，该程序重新审议并征求公众意见的中国输美商品类别，仅占提出豁免申请的1%，范围“过于狭窄”。

众议员在信中呼吁美国贸易代表办公室将上述关税豁免程序扩大至“301条款”涵盖的所有中国输美商品，并将关税豁免追溯效力延长至2021年10月12日之前。

疫情暴发以来，美国经济深受其困。疫情导致的全球供应链中断险情加剧，加之美国劳动力供应短缺，美国企业面临越来越高的生产和人力成本，阻碍企业扩大生产经营。在这一背景下，美国商界要求政府削减对华加征关税的呼声再起，以助美国企业重获活力。

2021年12月16日，代表160多家行业协会的美国人支持自由贸易组织发表声明，呼吁美国国会通过立法要求美国贸易代表办公室将上述关税豁免程序广泛应用于所有中国输美商品，并对已过期的关税豁免提供追溯效力。该联盟去年11月15日也在一份声明中呼吁美国政府取消对中国输美商品加征的关税，以避免给美国企业增加不必要的成本。

2021年8月5日，美国大约30个有影响力的商业团体呼吁拜登政府开启削减对中国商品整体关税程序，为部分企业给予加征关税豁免。

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