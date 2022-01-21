新华社华盛顿1月20日电 （国际观察）对俄放狠话 美国频打“乌克兰牌”意欲何为

新华社记者

美国国务卿布林肯20日在德国柏林与德国、法国、英国外交官员举行会谈后就乌克兰问题做出强硬表态。他说，如果俄罗斯选择冲突而不是外交途径解决问题，将会面临严重后果。美国总统拜登19日在执政一周年讲话中威胁俄罗斯称，一旦俄“入侵”乌克兰，将面临严重后果。

分析人士指出，拜登政府近来在乌克兰问题上对俄罗斯保持高压态势，频频渲染俄“入侵”威胁，这背后有三重盘算：进一步挤压俄罗斯的地缘政治空间、以安全威胁为由控制欧洲国家、借乌克兰问题为今年的中期选举造势。但从目前形势看，恐怕都难如愿。

遏俄难

近期，乌克兰和俄罗斯的关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

连日来，除了频繁对俄放狠话，美国还通过多种手段对俄施压。美国国务院高级官员日前证实，将向乌克兰提供2亿美元的防御性军事援助。拜登政府20日宣布，将对4名乌克兰公民实施制裁，理由是这些人涉嫌受到俄罗斯安全部门指示，帮助俄扩大在乌影响力。

分析人士指出，美国长期将俄罗斯视为战略对手，试图打压俄势力范围。乌克兰由于其地理位置，不可避免地成为美遏制俄罗斯的抓手。但对于俄罗斯而言，如果乌克兰被完全纳入西方阵营，这将直接威胁到俄地缘政治安全，这是俄无论如何都不能接受的。

俄罗斯近期多次亮明立场，乌克兰不能加入以美国为首的北约，并要求美国和北约为排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。

俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫指出，虽然拜登就乌克兰局势展现对俄强硬态度，但就当前形势而言，这不会对俄产生实质性影响。未来俄一方面将继续采取灵活务实的外交政策，就战略稳定问题与有关方面进行对话接触，利用外交渠道寻求解决问题的方法；另一方面，俄也将积极寻找替代机制以维护自身安全。

控欧难

分析人士指出，美国不断渲染乌克兰问题中的俄罗斯战争威胁，一个重要目的是拉拢欧洲国家形成统一的对俄立场。

莫斯科国立大学富兰克林·罗斯福美国研究基金会主任尤里·罗古列夫指出，一直以来，美国以提供安全保障为由，迫使欧盟服务于自己的地缘政治目的。对美国来说，乌克兰是进一步控制欧盟的绝佳工具。美国通过渲染俄罗斯军事威胁，持续维持东欧地区高度紧张的军事政治局势，从而牢牢地把欧盟捆绑在美国霸权的战车上。

然而，欧洲有分析人士指出，一旦俄乌爆发冲突，直接受害者不会是美国，而将是欧洲国家，因此多数欧洲国家在乌克兰问题上并不希望完全受美国控制。

俄罗斯与美国及北约等组织上周举行了涉及乌克兰局势的系列安全磋商，但欧盟并没有受邀参加，这令欧盟颇为不满。法国《世界报》刊文指出，在此次乌克兰危机处理中，欧洲“被”靠边站了。

而且，欧盟内部难以在乌克兰问题上达成一致。德国等“老欧洲”国家与俄罗斯有着较为密切的经济尤其是能源合作，对俄态度更加理性，而中东欧一些“新欧洲”国家则因历史问题对俄心怀警惕。

在上述种种情况下，美国想要拉拢欧洲国家共同遏制俄罗斯并非易事。

助选难

分析人士指出，目前拜登政府上台已有一年，但其在内政方面上迟迟不见起色，因此近期试图在外交方面发力，以为今年举行的中期选举打下民意基础。

莫斯科国际关系学院教授奥列格·巴拉巴诺夫指出，对拜登而言，新冠疫情、通货膨胀、政治分裂和两极分化等导致的“失分”难以在短期内解决。如何利用热点问题凸显外交“成绩单”，或将成为拜登和民主党备战中期选举的重要抓手。

但有分析人士指出，拜登政府的这一盘算恐难如愿。一方面，在过去的中期选举中，外交议题的分量相对不重，美国民众更加关注能够直接影响其生活的经济等政策；另一方面，拜登政府的外交“成绩单”一直不出彩：未能弥合美欧关系在特朗普执政期间出现的裂痕；匆忙从阿富汗撤军更令其政府形象大打折扣。此番突击在乌克兰问题上与俄角力很难助力其中期选举。（参与记者：邓仙来、耿鹏宇、张章）

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