中国驻英国大使郑泽光走访英国奥委会总部。中国驻英国使馆供图

人民网伦敦1月21日电 （武一丹）1月20日，在英国冬奥团队第一批人员启程参加北京冬奥会前一天，中国驻英国大使郑泽光走访英国奥委会总部，会见英国奥委会主席罗伯特森和首席执行官安森，双方进行了友好交流。

郑泽光向英方介绍了北京冬奥会场馆设施、防疫措施等方面情况，欢迎英国冬奥团队参加北京冬奥会。他表示，北京冬奥会即将开幕，目前准备工作已基本就绪。北京冬奥会是世界体育盛事。中方有信心、有能力为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。希望各方共同弘扬奥林匹克精神，为增进各国人民相互理解和友谊、促进各国团结与合作作出应有贡献。

郑泽光表示，中英体育合作基础良好，希望北京冬奥会成为双方加强合作的新起点。中方愿为英国冬奥团队赴华参赛提供必要协助和便利。祝英国运动员取得佳绩。

罗伯特森和安森欢迎郑泽光做客英国奥委会，感谢中方为英国冬奥团队参加北京冬奥会提供的周到协助。英方在备赛过程中，同北京冬奥组委保持了密切和良好的沟通。英国奥委会赞赏中方为参赛运动员作出的精心、专业安排，对北京冬奥会成功举办充满信心。英国奥委会愿以北京冬奥会为契机，推动英中体育交流与合作进一步发展。

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