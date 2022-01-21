人民网河内1月21日电 （记者杨晔）虎年新春将至，为让在越同胞度过一个祥和温暖的中国年，1月20日，中国驻越南大使熊波来到使馆领事服务大厅，向在越留学人员和侨胞代表赠送“春节包”，内有使馆慰问信、使馆外交干部手写“福”字、防疫物资、北京冬奥会纪念品和年货食品。

熊波同到场同胞亲切交流，详细了解他们在越工作学习生活情况，向他们致以新春祝福。熊波表示，切实维护在越中国公民和同胞的健康安全是使馆的重要责任和优先工作，去年以来，使馆通过“春苗行动”帮助5.3万中国公民完成了疫苗接种，加强免疫接种工作正在有序推进。尽管如此，大家仍须提高警惕，严格做好个人防护，用好“春节包”中的防疫物资，坚持“非必要、非紧急，不外出、不旅行”。新春佳节和冬奥盛会在即，希望“春节包”能为大家捎去浓浓的新春年味和祝福。衷心祝愿所有在越中国公民度过一个平安健康、欢乐祥和的春节。

大家纷纷表示，衷心感谢党和国家对海外游子的牵挂关怀，在疫情阴霾下，使馆精心准备的“春节包”尤显温暖和珍贵，它承载着祖国的关心关爱，还带来了冬奥会的热烈氛围。大家表示将把祖国的关怀铭记在心，继续严守防疫规定，在越安度春节。祝愿伟大祖国繁荣昌盛，预祝北京冬奥会圆满成功！

考虑到越南疫情形势，使馆近日还将通过灵活方式向分布在越南多地的中国留学人员、志愿者教师和需要帮助的中国公民发放“春节包”。

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