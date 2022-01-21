新华社布加勒斯特1月20日电（记者林惠芬）罗马尼亚体育部长爱德华·诺瓦克20日说，希望本国运动员在北京冬奥会上取得好成绩，他将与运动员同在并为他们带来好运。

诺瓦克是在当天罗奥委会宣布该国北京冬奥会代表团名单后做此表示的。他在社交媒体发文祝贺入选北京冬奥会参赛名单的本国运动员，并称其为“英雄”。诺瓦克说，罗运动员在缺乏适当基础设施的情况下，以坚定的信心和毅力备战比赛，并取得了超出预期的成绩。

体育生涯始于速滑的诺瓦克表示：“毫无疑问，我们今后一定会投资冬季体育运动基础设施，建设几个强大的训练和培训中心。”他对运动员和教练付出的努力表示感谢：“我将与他们同在，祝他们成功并给他们带来好运。”

罗奥委会当天早些时候宣布了参加北京冬奥会的代表团名单，其中包括22名运动员，他们将参加雪橇、雪车、钢架雪车、高山滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、冬季两项和速度滑冰比赛。

诺瓦克于2020年12月出任体育部长。1996年在一次车祸中失去右脚后，他由速滑转向自行车项目。诺瓦克在去年东京残奥会上夺得场地自行车项目的银牌。

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