人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

法国宣布将用“疫苗通行证”取代“健康通行证”

2022年01月21日13:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎1月20日电（记者陈晨）法国总理卡斯泰20日宣布，为进一步推动新冠疫苗接种工作，法国24日将启用“疫苗通行证”，取代此前的“健康通行证”，并从2月初开始逐步放宽部分防疫措施。

　　卡斯泰在当天举行的新闻发布会上说，自24日起，所有16岁及以上的法国民众进入餐厅、酒吧、剧院、搭乘国内航班及城际列车的时候应出示全程疫苗接种证明，仅提供新冠病毒检测阴性证明者将不予放行。他说，民众到医院就医不受此限制，12至15岁未成年人也可继续使用“健康通行证”。同时，加强针接种范围扩大至12岁以上人群，自24日起符合条件者可预约接种。

　　卡斯泰还宣布，自2月2日起，政府将不再强制要求远程办公、户外戴口罩等，夜店将于2月16日起重新开放。

　　法国公共卫生部门20日发布的数据显示，法国过去24小时新增确诊病例超过42万例，累计确诊超1560万例；新增死亡病例251例，累计死亡超12.8万例。

　　法国从去年7月21日开始推广使用“健康通行证”，并于8月扩大适用范围。“健康通行证”包含持有者已完成新冠疫苗全程接种或病毒检测结果呈阴性等信息。

(责编：高歌、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部