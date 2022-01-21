新华社巴黎1月20日电（记者陈晨）法国总理卡斯泰20日宣布，为进一步推动新冠疫苗接种工作，法国24日将启用“疫苗通行证”，取代此前的“健康通行证”，并从2月初开始逐步放宽部分防疫措施。

卡斯泰在当天举行的新闻发布会上说，自24日起，所有16岁及以上的法国民众进入餐厅、酒吧、剧院、搭乘国内航班及城际列车的时候应出示全程疫苗接种证明，仅提供新冠病毒检测阴性证明者将不予放行。他说，民众到医院就医不受此限制，12至15岁未成年人也可继续使用“健康通行证”。同时，加强针接种范围扩大至12岁以上人群，自24日起符合条件者可预约接种。

卡斯泰还宣布，自2月2日起，政府将不再强制要求远程办公、户外戴口罩等，夜店将于2月16日起重新开放。

法国公共卫生部门20日发布的数据显示，法国过去24小时新增确诊病例超过42万例，累计确诊超1560万例；新增死亡病例251例，累计死亡超12.8万例。

法国从去年7月21日开始推广使用“健康通行证”，并于8月扩大适用范围。“健康通行证”包含持有者已完成新冠疫苗全程接种或病毒检测结果呈阴性等信息。

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