人民网堪培拉1月21日电 （记者陈效卫）21日，澳大利亚主流媒体《澳金融评论报》全文刊发驻澳使馆王晰宁临时代办题为《中国支持所罗门群岛维护和平稳定》的署名文章。主要内容如下：

2021年11月下旬，所罗门群岛首都霍尼亚拉爆发大规模社会骚乱，包括澳大利亚在内的一些国家应所政府请求派遣军警力量协助维稳止暴，较快稳定了局势。中方也同所政府和人民坚定地站在一起。12月16日，王毅国务委员兼外长同所罗门群岛外长马内莱通电话，中国政府强烈谴责一切非法暴力行径，明确支持所政府和人民维护稳定、恢复秩序、重建家园的努力。应所政府请求，中方决定向所紧急提供一批警用防暴物资并派遣临时警务顾问组。中方援助的非攻击性警务物资有助于尽快满足所警方的防暴装备需求，临时警务顾问组将帮助提升所警方在未来处置类似骚乱的能力。中方援助契合所方当下维稳止暴的需要，受到所政府和人民的热烈欢迎。

中所执法合作符合各方利益，有利于地区国家加强团结合作。中所执法合作有效提升所警方能力，加大对暴乱分子的震慑力度，为所实现长治久安打下基础。保护中国公民的人身和财产安全是中国政府义不容辞的责任，有关合作向包括中国侨胞在内的各国公民提供了保护，符合国际法和国际惯例，符合各方共同利益。中所执法合作也是中国同其他岛国执法合作的自然延伸。中国早已同多个岛国开展了形式多样、卓有成效的执法合作，共同打击跨国犯罪，维护地区稳定，受到岛国人民的欢迎和支持。

中所执法合作公开透明，不针对任何第三方，有利于促进南太地区繁荣稳定。中所执法合作透明公开，恪守相互尊重主权和互不干涉内政原则，不附加任何政治条件。中方重视澳作为太平洋岛国地区最大援助国同所及太平洋岛国的历史联系和传统纽带。中方援助有利于减轻澳在所维稳的压力和成本，增进所同各发展伙伴间的互信，并将为南太地区繁荣稳定作出贡献。中方始终认为，各国同岛国发展关系应秉持开放包容的精神。我们不认同将岛国地区视为地缘政治竞技场的思维，也不会那样做。

中国对所罗门群岛的一系列支持和援助举措是中国同发展中国家关系的传统逻辑和传统事实的新例证：基于共同利益，着眼地区繁荣稳定，主权国家可以而且应该开展合作。我们愿同包括澳大利亚在内的地区国家共同努力，共同维护所罗门群岛和平稳定。

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