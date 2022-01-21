新华社苏瓦1月20日电（记者张永兴）联合国负责汤加事务的代理常驻协调员乔纳森·维奇20日在斐济首都苏瓦通过电子邮件接受新华社记者采访时表示，驻扎在汤加的联合国工作人员正全力以赴，积极协调援助汤加事宜。

乔纳森·维奇说，联合国将同汤加政府协商其提出的具体援助请求，汤加有望在23日前向捐赠者提出具体的援助请求。目前，汤加政府已请求国际电信联盟提供卫星宽带服务，请求新西兰及其他捐赠者提供电话服务。联合国儿童基金会21日将向汤加运送消毒卫生用品包、便携油桶等援助物资。

谈到此次火山喷发给汤加造成的损失，乔纳森·维奇说，目前汤加共有8.4万人受到火山喷发及其引发的海啸影响，约占全国总人口84%。此外，约有100座房屋受损，另有约50座房屋被完全损毁，火山灰造成的影响波及汤加全境。鉴于目前评估能力有限，全部损失详情还不得而知。

乔纳森·维奇表示，在这一困难时刻，联合国将与汤加人民休戚与共，共克时艰，支持汤加政府积极开展灾后重建工作。

汤加洪阿哈阿帕伊岛海底火山14日和15日发生剧烈喷发，目前已造成3人死亡以及一些人员受伤。汤加政府宣布全国自1月16日至2月13日进入紧急状态。

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