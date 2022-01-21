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美国航天局：汤加火山喷发不会对全球气候产生太大影响

2022年01月21日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月20日电美国航天局19日说，该机构科学家分析卫星观测数据后认为，汤加洪阿哈阿帕伊岛近日发生的火山剧烈喷发，不会对全球气候产生太大影响，火山喷发向大气中注入的二氧化硫气体量远未达到对气候产生影响的阈值。

　　美航天局19日发布公报说，多颗地球观测卫星在洪阿哈阿帕伊岛火山喷发期间和喷发后收集了数据，该机构灾害项目科学家正对相关图像和数据进行汇总分析。

　　15日拍摄的卫星图像显示出汤加火山喷发的巨大威力。公报援引密歇根理工大学火山学家西蒙·卡恩的话说，喷发形成的伞状云团最大直径约500公里，与菲律宾皮纳图博火山喷发的规模接近，然而“与皮纳图博火山这样的纯岩浆喷发相比，汤加火山喷发中海水的介入可能增加了其爆炸性”。

　　美航天局的公报说，15日至16日的卫星观测还显示，汤加火山喷发物上升高度达到31公里，少量火山灰和气体可能已升至距地面39.7公里的高空，这表明喷发物已进入大气平流层。与更靠近地面且较为潮湿的对流层相比，火山喷发物在干燥的平流层停留时间更久，传播距离更远。如果足够多的火山喷发物进入平流层，有可能对全球气候产生降温效应。

　　但美航天局科学家分析卫星观测数据后认为，汤加火山喷发预计不会对全球气候产生太大影响。根据卫星观测估算，汤加火山喷发向上层大气注入约40万吨二氧化硫，而一般至少500万吨二氧化硫进入上层大气才会对气候产生影响。科罗拉多大学大气科学家布赖恩·图恩解释说：“就可能对气候的影响而言，汤加火山喷发与过去20年发生的十几次火山喷发没什么不同……这种影响可能会在非常细致的数据研究中被观察到，但影响太小，普通人无法感受到。”

　　汤加火山喷发对环境的具体影响还有待进一步评估。康奈尔大学研究火山灰影响的科学家团队18日发表声明说，除了火山灰层和海啸对基础设施造成的直接损坏外，厚厚的火山灰还对人体健康和环境造成极大危害，海水与火山灰颗粒的相互作用加剧了这些危害。（参与记者：谭晶晶、张莹）

(责编：高歌、崔越)

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