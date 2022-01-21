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贸发会议：2021年全球外国直接投资强劲反弹

2022年01月21日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月20日电（记者陈斌杰）联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前发布报告显示，2021年，全球外国直接投资(FDI)总额强劲反弹，比2020年增长77%，从9290亿美元增至1.65万亿美元，超过新冠疫情前水平。

　　贸发会议最新一期《全球投资趋势监测报告》显示，从地区来看，去年不同经济体的FDI增长不均衡；从项目来看，流入基础设施的FDI增长较快，但工业领域的绿地项目投资仍然疲弱。

　　报告显示，去年流入发达经济体的FDI增长最快，总额达到约7770亿美元。去年全球新增的FDI中，超过5000亿美元流入发达经济体，几乎占四分之三。同期，流入发展中经济体的FDI增长30%，总额接近8700亿美元。

　　贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘表示，发展中国家的FDI复苏令人鼓舞，但在最不发达国家，“对生产能力至关重要的行业以及电力、食品或健康等关键部门的新投资停滞不前令人担忧”。

　　报告还显示，在服务业外资强劲增长的推动下，2021年流入中国的FDI总额比2020年增长20%，达到创纪录的1790亿美元。

　　贸发会议预测，2022年全球FDI增长前景仍然乐观，但不太可能继续保持2021年的增速。

　　贸发会议投资和企业司司长詹晓宁认为，新冠疫情全球冲击仍在延续，部分地区的地缘政治紧张局势升级，因此制造业和全球价值链的新增投资仍然处于低水平。

(责编：高歌、崔越)

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