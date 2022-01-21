人民网联合国1月20日电 （记者李晓宏）当地时间1月20日，中国常驻联合国代表团举行全球发展倡议之友小组启动会议，标志着小组正式成立。

联合国常务副秘书长阿明娜、副秘书长刘振民、联合国秘书长非洲问题特别代表、联合国开发计划署副署长、联合国妇女署副执行主任等20多家联合国机构负责人，以及来自100多个国家的代表包括80多国大使，围绕全球发展倡议进行深入研讨，对该倡议予以高度评价和坚定支持，并对加入小组表达热切愿望。

中国常驻联合国代表张军主持会议。他致辞说，习近平主席郑重提出全球发展倡议，呼吁国际社会形成合力，加快落实2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。倡议致力于践行真正的多边主义，倡导以人民为中心，全面落实2030年议程，实现各国人民对美好生活的向往，无疑具有重要的现实意义和长远意义。

张军强调，倡议提出以来，得到国际社会热烈反响，已有近百个国家和联合国等多个国际组织表达支持。中方期待同各方一道，合力落实倡议，携手把握机遇、应对挑战，力争实现四个目标。

一是对发展问题“再聚焦”。倡议倡导发展优先，推动国际社会将发展置于全球宏观政策框架核心位置，向发展中国家提供更有力、更具针对性支持。倡议致力于以人民为中心的发展，目的是在发展进程中保护和促进人权，特别是包括妇女、儿童、弱势群众在内各国人民生存权和发展权，必将为国际人权事业作出重要贡献。

二是对可持续发展目标“再承诺”。倡议呼吁各方强化对可持续发展目标政治承诺，从解决发展中国家面临的最紧迫问题入手，以重点领域带动实现所有17个可持续发展目标，将成为落实2030年议程的“加速器”，为全面实现可持续发展目标作出积极贡献。

三是对全球伙伴关系“再提振”。全球发展倡议秉持开放包容精神，面向所有国家开放，欢迎政府、工商界、学术界、民间社会共同参与，推动联合国及其他多边合作进程凝聚共识、形成合力，强化全球发展伙伴关系。中方愿同各方加强战略对接，广泛听取有益建议，不会搞任何形式的小圈子。

四是对国际发展合作“再激活”。全球发展倡议坚持行动导向，呼吁国际社会动员更多资源，为全球发展特别是发展中国家优先目标提供实实在在的支持，推动加强南北合作、南南合作和三方合作，坚持共商共建共享，致力于实现合作共赢、共同发展。

张军指出，中方发起成立倡议小组，旨在推动倡议同2030年议程紧密对接，支持联合国发展领域工作，为帮助发展中国家抗击疫情、落实2030年议程作出贡献。小组将重点开展包括加强政策对话、分享最佳实践、促进务实合作等三方面工作。中方期待同各方一道，不断完善小组机制建设，深化重点领域合作，一起把小组建设成为交流经验、增进合作、共谋发展的有效平台。

阿明娜在致辞中表示，联合国欢迎并支持全球发展倡议，相信倡议将确保国际社会践行“不让任何人掉队”目标，并认为倡议彰显了中方对落实可持续发展目标的一贯承诺，期待与小组开展下步务实合作。刘振民副秘书长和联合国开发计划署、妇女署、儿童基金会等联合国机构负责人也表达了同中方开展对接、推进重点领域合作的积极意愿。

各国大使纷纷表示，习近平主席提出全球发展倡议，充分体现了中国领导人对多边主义和2030年议程的坚定承诺，体现了中方在国际发展合作中的大国引领作用，体现了广大发展中国家谋求共同发展的普遍呼声。倡议顺应世界发展大势，因应各国特别是发展中国家面临的紧迫挑战，必将为支持各国加快落实2030年议程作出重要贡献。各方期待以小组为平台，同中方围绕倡议的重点领域加强交流合作，共同为国际社会团结抗疫、促进疫后重建、实现可持续发展目标注入新的政治动力。

据悉，下一步，中方将同小组成员、联合国机构及相关各方深化交流合作，加强政策对话，分享良好实践，打造务实项目，积极把倡议落到实处，助力各国特别是发展中国家共同发展、转型发展、绿色发展，推动构建人类命运共同体。

(责编：王禹蘅、常红)