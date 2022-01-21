新华社联合国1月20日电（记者尚绪谦）第76届联合国大会主席沙希德20日发表声明，郑重呼吁联合国所有会员国在今年北京冬季奥运会和冬季残奥会期间遵守“奥林匹克休战”。

沙希德当天在联合国大会全会上宣读了这份声明。声明说，“奥林匹克休战”是奥林匹克运动会的神圣原则。联大1993年10月通过决议，敦促各会员国自每届奥运会开幕前7日至闭幕后7日遵守“奥林匹克休战”。联大去年12月通过决议，敦促会员国依循《联合国宪章》，在2022年北京冬奥会开幕前7日至北京冬残奥会闭幕后7日遵守“奥林匹克休战”。

声明说，欢迎参加奥运会和残奥会的运动员发挥带头作用，通过体育运动和奥林匹克理想促进和平及人类相互了解；欢迎联合国各会员国承诺制定国家和国际方案，通过体育运动以及通过文化、教育与可持续发展促进和平，推动解决冲突，弘扬奥运会和残奥会的价值观。

沙希德郑重呼吁联合国所有会员国承诺秉持“休战精神”，在2022年北京冬奥会和冬残奥会期间遵守“奥林匹克休战”，并采取具体行动，弘扬并加强和平与和谐文化。

第24届冬季奥运会将于今年2月4日至20日在北京举行，随后第13届冬季残奥会将于3月4日至13日举行。

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